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  4. Türkiye'nin gündemindeki Atakan Kayalar'a teklif yağıyor! Annesi canlı yayında açıkladı

Türkiye'nin gündemindeki Atakan Kayalar'a teklif yağıyor! Annesi canlı yayında açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2020 18:11 | Son Güncelleme

Sosyal medyada felsefi konuşmalarıyla gündem olan ve bir anda Türkiye'nin konuştuğu isim haline gelen 10 yaşındaki Atakan Kayalar, anne ve babasıyla birlikte canlı yayına konuk oldu. Anne Hülya Kayalar, Atakan için İstanbul'daki bütün özel okullardan ve kolejlerden teklif aldıklarını belirtti. Baba Altan Kayalar ise oğlunu 'Çok değerli bir cevher' cümlesiyle tanımladı.

Türkiye'nin gündemindeki Atakan Kayalar'a teklif yağıyor! Annesi canlı yayında açıkladı

Henüz 10 yaşında olmasına rağmen felsefi konuşmaları dolayısıyla sosyal medyanın ilgisini çeken Atakan Kayalar, ailesiyle birlikte CNN Türk ekranlarına konuk oldu.

ATAKAN KAYALAR'A TEKLİF YAĞIYOR

Atakan'ın annesi Hülya Kayalar İstanbul'daki bütün özel okullardan ve kolejlerden teklif aldıklarını belirterek "Milli Eğitim Bakanımızın özel kalem müdürüyle bu durumu paylaştım. O okullardan birinin teklifini de kabul edebiliriz. Ancak önceliğimiz devletimizden yanadır. Ben çok kitap okuyan biri değilim. Babası ve rahmetli dedesinden almış bu huyunu. Genetik olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÇOK DEĞERLİ BİR CEVHER"

Baba Altan Kayalar ise "Atakan bence çok değerli bir cevher. Onunla felsefi olarak daha çok ben muhabbet ediyordum. Çok geniş spektrumu olan bir çocuk" diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI OLMAK İSTİYOR

Sunucunun gelecekte ne olmak istediğini sorduğu minik Atakan, "Cumhurbaşkanı olmak istiyorum. Gideceğim okulda da dezenfekte kurallarının üst seviyede olması gerekiyor. Koronavirüsten kendimizi korumamız lazım" şeklinde konuştu.

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