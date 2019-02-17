Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşmüştü! Hepsi burada saklanıyor

FETÖ'nün darbe girişimiyle ilgili davalardan uyuşturucu ve silah kaçakçılığına kadar binlerce davaya ilişkin delilin yer aldığı adli emanet depolarının kapıları açıldı.

İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde bulunan adalet sarayının yerine Kılıçdede Mahallesi'nde inşa edilerek 2014 yılında faaliyete geçen Samsun Adalet Sarayındaki adli emanet depolarında binlerce delil muhafaza ediliyor.

Adli emanet müdürü ile 5 memurun görev yaptığı adli emanet depoları, adliye binasının eksi 2'nci katında bulunuyor.

Çalışanlar ve ilgili savcı haricinde kimsenin girmesine izin verilmeyen, her birinde farklı tür eşyaların saklandığı 80 metrekare alanda bulunan 6 adli emanet deposunda 25 binin üzerinde eşya saklanıyor.

Emniyet ve kriminal incelemeleri tamamlanan suç eşyaları, polisler tarafından adli emanet birimine kapalı ve mühürlü şekilde getirilip ilgili memurlarca teslim alınıyor. Adli emanet depoları, 24 saat boyunca güvenlik kameralarıyla izleniyor.

Bin 685 silah, 929 mühimmat, 986 kalem uyuşturucu, 2 bin 382 terör kaynaklı emanet eşyası, 512 av tüfeği, 330 kurusıkı tabanca, 3 bin 453 çek ve senet gibi kıymetli evrak, 14 bin 988 cep telefonu, bıçak, hırdavat gibi eşyadan oluşan emanet, mahiyetlerine göre ayrılan depolarda saklanıyor.