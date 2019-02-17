HABER

Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşmüştü! Hepsi burada saklanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2019 12:18 | Son Güncelleme

Samsun Adalet Sarayı'ndaki binlerce dava delilinin yer aldığı adli emanet depolarında, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik operasyonlarda ele geçirilen ve çelik kasada muhafaza edilen "F" serisi 1 dolarlar dikkati çekiyor.

Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşmüştü! Hepsi burada saklanıyor

FETÖ'nün darbe girişimiyle ilgili davalardan uyuşturucu ve silah kaçakçılığına kadar binlerce davaya ilişkin delilin yer aldığı adli emanet depolarının kapıları açıldı.

İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde bulunan adalet sarayının yerine Kılıçdede Mahallesi'nde inşa edilerek 2014 yılında faaliyete geçen Samsun Adalet Sarayındaki adli emanet depolarında binlerce delil muhafaza ediliyor.

Adli emanet müdürü ile 5 memurun görev yaptığı adli emanet depoları, adliye binasının eksi 2'nci katında bulunuyor.

Çalışanlar ve ilgili savcı haricinde kimsenin girmesine izin verilmeyen, her birinde farklı tür eşyaların saklandığı 80 metrekare alanda bulunan 6 adli emanet deposunda 25 binin üzerinde eşya saklanıyor.

Emniyet ve kriminal incelemeleri tamamlanan suç eşyaları, polisler tarafından adli emanet birimine kapalı ve mühürlü şekilde getirilip ilgili memurlarca teslim alınıyor. Adli emanet depoları, 24 saat boyunca güvenlik kameralarıyla izleniyor.

Bin 685 silah, 929 mühimmat, 986 kalem uyuşturucu, 2 bin 382 terör kaynaklı emanet eşyası, 512 av tüfeği, 330 kurusıkı tabanca, 3 bin 453 çek ve senet gibi kıymetli evrak, 14 bin 988 cep telefonu, bıçak, hırdavat gibi eşyadan oluşan emanet, mahiyetlerine göre ayrılan depolarda saklanıyor.

Emanet alınan 809 bin 466 lira, 14 bin 701 avro ile 228 bin 16 dolar ise banka hesaplarında tutuluyor.

20190217_2_34984568_41755441_Web

FARKLI DEPOLARDA SAKLANIYOR

FETÖ davaları kapsamında elde edilen emanetler, ayrı odada muhafaza altında bulunuyor.

Operasyonlarda ele geçirilen "F" serisi 35 adet 1 dolarlık banknot, fazla maddi değeri bulunmadığı için bankada değil, suç delilleri arasında depodaki çelik kasada saklanıyor.

FETÖ operasyonlarında ele geçirilen örgüt kitapları, Zaman gazetesi parçaları, Bank Asya belgeleri, telefon, CD, DVD, çek, senet, bilgisayar, hard disk gibi malzemeler, özel mühürlü çuvallarda yer alıyor.

20190217_2_34984568_41755438_Web

Terör örgütü FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'in kitapları da imha edilmek üzere depoda bekletiliyor.

Narkotik polislerinin yaptığı operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu ve uyarıcı maddeler de dava süresince adli emanetteki bir depoda tutuluyor.

Adli emanet deposunda, bazı kavgalarda kullanılan beyzbol sopaları da bulunuyor.

20190217_2_34984568_41755435_Web

20190217_2_34984568_41755434_Web

20190217_2_34984568_41755433_Web

Kaynak: AA


PARTNER'Teklifleri değerlendiriyorum''Teklifleri değerlendiriyorum'
Bağımsız belediye başkan adayından manda yoğurdu vaadiBağımsız belediye başkan adayından manda yoğurdu vaadi
NATO'ya bağlı Alman ikmal gemisi Sarayburnu'nda demirlediNATO'ya bağlı Alman ikmal gemisi Sarayburnu'nda demirledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ 1 dolar f serisi dolar

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Kalın'dan Fetullah Gülen iddialarına flaş cevap!

İbrahim Kalın'dan Fetullah Gülen iddialarına flaş cevap!

Gece yarısı açıkladılar! Cumhur İttifakı'na flaş destek!

Gece yarısı açıkladılar! Cumhur İttifakı'na flaş destek!

Rıdvan Dilmen acı gerçeği açıkladı!

Rıdvan Dilmen acı gerçeği açıkladı!

Erdoğan duyurmuştu! Geri sayım başladı

Erdoğan duyurmuştu! Geri sayım başladı

Son anketin sonucunu açıkladı! Çarpıcı oy oranı...

Son anketin sonucunu açıkladı! Çarpıcı oy oranı...

'24 saat içinde' demişti! Dünyanın beklediği açıklama geldi!

'24 saat içinde' demişti! Dünyanın beklediği açıklama geldi!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

THY'nin meşhur pilotu hayatını kaybetti

THY'nin meşhur pilotu hayatını kaybetti

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi

Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi

Okuyucu Yorumları 2 yorum
adamlar bilerek hedef gösteriyor gelin burayı kundaklayın yakın deliler yok olsun fetöcü dostları Berat etsin istiyorlar Heral de.
La olm bozdurun ekonomiye kzandirin bos yapmayin vatan hainleri
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cunda Adası'nda büyük yangın! Küle döndü

Cunda Adası'nda büyük yangın! Küle döndü

Araç sahipleri dikkat! Oto yıkamadan sonra...

Araç sahipleri dikkat! Oto yıkamadan sonra...

Eski koca, yeniden bir araya geldiği kadının evini kundakladı

Eski koca, yeniden bir araya geldiği kadının evini kundakladı

Bakanlık duyurdu: 3 bin 673 kişi yakalandı

Bakanlık duyurdu: 3 bin 673 kişi yakalandı

MİT ve TEM'den operasyon! Kırmızı bültenle aranıyorlardı, Bursa'da yakalandılar

Kırmızı bültenle aranıyorlardı, Bursa'da yakalandılar

Günlük burç yorumları 17 Şubat Pazar (Şubat ayı burç yorumları)

Bugün burcunuzda sizi neler bekliyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.