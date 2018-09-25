Türkiye'nin iadesini talep ettiği Akın İpek: Türkiye'de adil bir yargılama yok!

İpek ile birlikte iki isim daha Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülecek iade davasında hazır bulunacak.

Gülen cemaati ile ilişkisi olduğu iddia edilen Akın İpek'in, 2016 yılında gerçekleşen darbe teşebbüsü ile bağlantılı olarak Türkiye tarafından iadesi talep ediliyordu.

İngiliz Guardian gazetesine, duruşma ile ilgili konuşan Akın İpek, Türkiye'de adil bir yargılamadan geçeceğine inanmadığını söyledi.

Hakkındaki suçlamaların "politik nedenlere" dayandığını savunan İpek gazeteye şu açıklamayı yaptı:

"Politika hakkında hiç konuşmadım. Her zaman insan haklarını savundum. 2013 yılına kadar da bir problem yoktu ama o tarihte büyük bir yolsuzluk skandalı yaşandı"

Akın İpek, avukatlarının ve gazeteci çalışanlarının hapiste olduğunu söyleyerek, "rejim cezaevinde insanları işkence ediyor ve öldürüyor" dedi.

İPEK İLE BİRLİKTE İKİ KİŞİ DAHA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Guardian gazetesi 54 yaşındaki İpek ile birlikte Talip Büyük ve Ali Çelik isimli kişilerin de iade talebi kapsamında duruşmaya çıkacağını yazdı.