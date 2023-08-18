HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkiye'nin ilk kadın amirali Gökçen Fırat'a NATO'dan övgü dolu mesaj! "Deniz operasyonları ve tatbikatları için kritik öneme sahip"

Türkiye'nin ilk kadın amirali Gökçen Fırat'a NATO'dan övgü dolu mesaj! "Deniz operasyonları ve tatbikatları için kritik öneme sahip"

18.08.2023 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gökçen Fırat, Türk Silahlı Kuvvetleri tarihinde bir ilki yaşatıyor. Türkiye'nin ilk kadın amirali Fırat için NATO'dan övgü dolu bir mesaj paylaşıldı. Konumunun kritik öneme sahip olduğunun altı çizilen mesajda Fırat'ın dikkat çeken ifadeleri de yer aldı.

Türkiye'nin ilk kadın amirali Gökçen Fırat'a NATO'dan övgü dolu mesaj! "Deniz operasyonları ve tatbikatları için kritik öneme sahip"

Türkiye'nin ilk kadın amirali olma başarısını sağlayarak biri ilke imza atan Fırat'a NATO'dan övgü geldi. NATO’nun Fırat için yayımladığı mesajda, "Konumu, ittifakın deniz operasyonlarının ve tatbikatlarının başarısı için kritik öneme sahiptir" ifadeleri kullanıldı.

"DENİZ OPERASYON VE TATBİKATLARININ BAŞARISI İÇİN KRİTİK ÖNEME SAHİP"

NATO Deniz Komutanlığı (MARCOM), İngiltere’de NATO Müttefik Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda Operasyonlardan Sorumlu Komutan Yardımcısı olarak görev yapan Gökçen Fırat’ın Türk Silahlı Kuvvetleri’nde amiralliğe terfi eden ilk kadın olmasının ardından açıklama yayımladı.

Açıklamada, “Konumu, 4 NATO daimi deniz kuvvetinin çok uluslu büyük görevlere katılımı da dahil olmak üzere ittifakın deniz operasyonlarının ve tatbikatlarının başarısı için kritik öneme sahiptir” ifadeleri kullanıldı.

thumbs_b_c_fe4bc0e9654799670691866cc034e536

Fırat’ın kariyerine yer verilen açıklamada, 2022’de MARCOM’a geçmeden önce NATO’nun Norveç’teki Müşterek Harp Merkezinde görev yaptığı da hatırlatıldı.

“BU HEDEFE ULAŞTIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM”

Açıklamada ayrıca Fırat’ın değerlendirmelerine de yer verildi. Fırat, “Amiralliğe terfi etmek, bir deniz subayının kariyerinde ulaşacağı en yüksek başarılardan biridir. Bu hedefe ulaştığım için çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

Her görevin deneyimini artırmak ve vizyonunu geliştirmek için iyi bir fırsat olduğunu kaydeden Fırat, “Türk Deniz Kuvvetleri’nde bir geminin ilk kadın komutanı olarak atanmak da beni cesaretlendirdi ve hedeflerime ulaşma konusunda vizyonumu keskinleştirdi” dedi.

thumbs_b_c_19061b2ad8d659e51b3e49614768ded2

Fırat ayrıca, “Milletimize ve güçlerimize seçkin bir şerefle, özveri ve sadakatle en üst düzeyde hizmet edecek kadın amiral ve generallerimizin sayısının artacağına inanıyorum” dedi.

TSK’NIN İLK KADIN AMİRALİ

Ağustos ayı başında alınan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları çerçevesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığında Kurmay Albay olarak görev yapan Gökçen Fırat, tuğamiralliğe terfi ettirilmişti. Gökçen böylece Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ilk kadın amirali olmuştu.

1977 yılında İstanbul’da doğan Fırat, Deniz Harp Okulundan 1998’de mezun olmuştu. Aynı yıl TCG Yavuz firkateyninde Sualtı Silahları Subayı ve Denizaltı Savunma Harbi Subaylığı görevlerini üstelenen Fırat, daha sonra eğitim gemilerinden TCG Eğitim Bot-2’de Türk Deniz Kuvvetleri’nin ilk kadın komutanı olmuştu. Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı karargahında da görev yapan Fırat, NATO’nun Norveç’teki Müşterek Harp Merkezinde görev üstlenmiş, 2022’de ise MARCOM’a geçmişti.

Erdoğan'ın seçim vaadiydi: Milyonlar için vergi muafiyeti yolda! Erdoğan'ın seçim vaadiydi: Milyonlar için vergi muafiyeti yolda!
Akaryakıtta tabela bugün de değişti! Akaryakıtta tabela bugün de değişti!

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İspanya'nın Tenerife Adası cehenneme döndü!İspanya'nın Tenerife Adası cehenneme döndü!
Sokak ortasında vahşet! Bastonuyla köpeği böyle öldürdüSokak ortasında vahşet! Bastonuyla köpeği böyle öldürdü
Bakan Şimşek onayladı, İmamoğlu duyurdu!Bakan Şimşek onayladı, İmamoğlu duyurdu!
Anahtar Kelimeler:
NATO türk silahlı kuvvetleri

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sadece tek bir ısırık! İki gün boyunca ereksiyon yaşadı

Sadece tek bir ısırık! İki gün boyunca ereksiyon yaşadı

İndirimlerin son günü! Crocs terliklerdeki fırsatı kaçırmayın

İndirimlerin son günü! Crocs terliklerdeki fırsatı kaçırmayın

Sevgilisi bacaklarından tutup sallandırdı! 25 metreden düşerek öldü

Sevgilisi bacaklarından tutup sallandırdı! 25 metreden düşerek öldü

Arka plana gizlenmiş! Aile fotoğrafındaki ayrıntıya kimse anlam veremedi

Arka plana gizlenmiş! Aile fotoğrafındaki ayrıntıya kimse anlam veremedi

İndirimlerin bugün son günü! Kaçırmamanız gereken fırsatları seçtik

İndirimlerin bugün son günü! Kaçırmamanız gereken fırsatları seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.