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  4. Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi Fatih! İki yıl sonra tarih yazdı

Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi Fatih! İki yıl sonra tarih yazdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2020 16:10 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadeniz'de doğalgaz rezervi keşfedildiğini duyurdu. Türkiye'nin ilk milli sondaj gemisi Fatih'in başarısı herkesi gururlandırırken, iki yıl önce yola çıkışı sırasında törende konuşan Bakan Albayrak, "Türkiye'nin enerji tarihinde yeni bir milada tanık oluyoruz" demişti.

Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi Fatih! İki yıl sonra tarih yazdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş'ta bulunan Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde merakla beklenen müjdeyi açıkladı. Erdoğan, "Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih sontaj gemimiz Tuna-1'de 320 milyar metreküp doğalgaz keşfetti" dedi. Erdoğan'ın açıklamaları sonrası 29 Mayıs 2018'de yola çıkan Türkiye'nin ilk milli sondaj gemisi Fatih, ilk gündem maddesi oldu.

ANTALYA'DAN YOLA ÇIKMIŞTI

Türkiye'nin ilk sondaj gemisi 'Fatih' 28 Mayıs 2018'de dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın katıldığı törenle Antalya'dan yola çıkmıştı. Gemiye güçlü mirasın yaşatılması ve yeni dönemin başlatılması için Fatih ismi konmuştu.

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"YENİ BİR MİLADA TANIK OLUYORUZ"

Törende konuşan Bakan Albayrak, "Türkiye'nin enerji tarihinde yeni bir milada tanık oluyoruz. 1970'lerde başlayan deniz sondajcılığı hayali erli ekipman ve insan kaynaksızlığı nedeniyle eksik kaldı. Bugün hamdolsun bu alandaki yerli dönüşümün karşılığını aldığımız tarihi bir gün olarak kayda geçiyor" demişti.

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2,600 METRE DERİNLİKTE

Yaz aylarında başlayan sondaj, 2 bin 600 metre derinliğinde gerçekleştirildi. Ardından Karadeniz'de de sondaj çalışmaları için adım atıldı ve ikinci gemi de TPAO'nun portföyüne katılmış oldu. İkinci sondaj gemisi olan Yavuz da Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki limandan 20 Haziran 2019 tarihinde yola çıktı. Temmuz ayında da sondaj çalışmalarına başladı.

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İLK 5 ARASINDA

Dünyada yüksek teknolojiye sahip ilk 5 gemi arasına giren Fatih sondaj gemisinin uzunluğu neredeyse Eyfel Kulesi kadar. 12 bin 200 metre derinlikte ve yüksek basınç altında dahi deniz sondajı yapabilme kabiliyetine sahip Fatih sondaj gemisinin sondaj kulesi uzunluğu 64 metre. İki kulesi toplamda 1750 ton yük kaldırma kapasitesine sahip gemi, 6 metre yükseklikteki dalga boyunda bile sabit kalabiliyor.

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