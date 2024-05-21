Bakan Yerlikaya duyurdu! Emniyette 'FETÖ' operasyonu: 46 şüpheli yakalandı

Ankara merkezli 28 ilde FETÖ’nün ’emniyet mahrem yapılanması’ içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren şahıslara yönelik düzenlenen "KISKAÇ-16" operasyonlarında 46 şüpheli yakalandı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapana Bakan Yerlikaya şu ifadelere yer verdi:
Ankara merkezli 28 ilde FETÖ’nün Emniyet Mahrem Yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren şahıslara yönelik düzenlenen “KISKAÇ-16” operasyonlarında 46 şüpheli yakalandı.
FETÖ’cülere göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle
Ankara merkezli 2️⃣8️⃣ ilde FETÖ’nün Emniyet Mahrem Yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren şahıslara yönelik düzenlenen “KISKAÇ-16” operasyonlarında 4️⃣6️⃣ şüpheli yakalandı❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 21, 2024
FETÖ’cülere göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için… pic.twitter.com/gQvwQk9cCA