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Bakan Yerlikaya duyurdu! Emniyette 'FETÖ' operasyonu: 46 şüpheli yakalandı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
21.05.2024 11:39
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara merkezli 28 ilde FETÖ’nün emniyet mahrem yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren şüphelilere yönelik 'Kıskaç-16' operasyonlarında 46 şüpheli yakalandı." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya duyurdu! Emniyette 'FETÖ' operasyonu: 46 şüpheli yakalandı

Ankara merkezli 28 ilde FETÖ’nün ’emniyet mahrem yapılanması’ içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren şahıslara yönelik düzenlenen "KISKAÇ-16" operasyonlarında 46 şüpheli yakalandı.

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Sosyal medya hesabından açıklama yapana Bakan Yerlikaya şu ifadelere yer verdi:

Ankara merkezli 28 ilde FETÖ’nün Emniyet Mahrem Yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren şahıslara yönelik düzenlenen “KISKAÇ-16” operasyonlarında 46 şüpheli yakalandı.

FETÖ’cülere göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek.

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  • Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Ankara merkezli İstanbul, Bursa, Adıyaman, Kayseri, Balıkesir, Hatay, Isparta, Konya, Afyonkarahisar, Amasya, Antalya, Bilecik, Bitlis, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Ordu, Samsun, Tokat ve Uşak olmak üzere 28 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen “KISKAÇ-16” operasyonlarında şüphelilerin;
  • Örgütün kendi içinde oluşturduğu hiyerarşiye göre hareket ettikleri,
  • Devletin farklı kademelerinde görev aldıkları,
  • Çeşitli görev ve vasıflardaki örgüt üyelerinin, kendilerine zimmetlenen emniyet mensubu şahıslarla toplantılar gerçekleştirdikleri,
  • Örgüte kazandırmaya çalıştıkları emniyet mensuplarıyla ilgili çeşitli faaliyetler planladıkları,
  • Emniyet personellerini aile, tayin ve sağlık durumlarına kadar takip ettikleri ve personellerini örgütün kendi içerisinde oluşturduğu kodlamalara göre kodladıkları,
  • Örgütün “Mahrem Yapılanması” içerisinde sorumlu düzeyde görev alanları da örgüte bağlılık durumuna göre kodlayarak, kişisel ve örgütsel bilgileri kaydettikleri tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle


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Anahtar Kelimeler:
fetö Ali Yerlikaya emniyet
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