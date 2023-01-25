Türkiye'nin konuştuğu müzisyen Onur Şener cinayeti davası başladı! Kız arkadaşı anlattı: Onur'u kanlar içinde ve ağzının kesik olduğunu gördüm,

Müzisyen Onur Şener, geçen yıl 2 Ekim'de Çankaya ilçesinde sahne aldığı eğlence mekanında, 'istek parça' nedeniyle çıkan kavgada, boğazı cam bardakla kesilerek öldürüldü. Olaya karışan bakanlıkta iş müfettişi İlker Karakaş (35), Ali Gündüz (36), savunma sanayii alanında elektrik mühendisi Semih Soyalp (36) ve Gözde G. ile Jale E. gözaltına alındı. İlker Karakaş, Semih Soyalp ve Ali Gündüz, tutuklanırken Gözde G. ile Jale E. ise yurt dışına çıkış yasağı ve polis merkezinde imza verme adli kontrolüyle serbest bırakıldı.

"ELİMDEKİ BARDAĞI ONUR ŞENER'E FIRLATTIM"

Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 5 sanığın, 'canavarca hisle kasten öldürme' suçundan yargılanmasına başlandı. Duruşmada sanıklar, taraf avukatları, müştekiler hazır bulundu. Tutuklu sanık İlker Karakaş, sahneye çıkıp şarkı söylemeye başladığı sırada uzatılan mikrofonu reddettiğini, bunun üzerine Onur Şener'in kendisine küfür ettiğini iddia ederek, "Biz mekandan çıktıktan sonra bizi görünce parmağını sallayarak üstümüze geldi. Ben 'bulaşma bize' dedim. Önce Jale'yi sonra Gözde'yi hedef aldı. Elimde bulunan bardağı Onur Şener'e fırlattım. Bunun üzerine Onur Şener'in kız arkadaşı olduğunu sonradan öğrendiğim Pelin hanım üstüme atladı, ona vurmak istemediğimi söyledim. Diğer arkadaşlarım da gelince iyice olay karıştı. Sonra baktım Onur Şener, yerde yatıyordu. 2-3 defa ambulansı aradım, o sırada tampon yapmaya başladım. Kadınlara fiziksel müdahalede bulunan kişi Onur Şener'dir. Şener'in psikolojisinin bozuk olduğunu düşünmüştüm" dedi.

"ELİMDE BARDAK YA DA ŞİŞE YOKTU"

Tutuklu sanık Ali Gündüz, "Onur Şener üstümüze doğru gelince İlker elinde bulunan bardağı Şener'e fırlattı. Olay anında benim elimde bardak ya da şişe yoktu. Özellikle alkollü ortamlarda kimseyle tartışmam. Tartışmanın neden çıktığını bile bilmiyorum. Benim bu olaya bir dahlim yok. Ben Onur Şener’i öldürmek gibi bir eylemde bulunmadım" dedi.

Tutuklu sanık Semih Soyalp ise olay günü İlker Karakaş ile Onur Şener'in bir anda sahne önünde gerildiğini, dışarıda da Şener'in üzerlerine yürüdüğünü ileri sürdü. Soyalp, "Olayın başından sonuna kadar kavga çıkmasın diye elimden gelen çabayı gösterdim. Onur Şener ile göz göze bile gelmedik, birbirimize hakaret bile etmedik" dedi. Diğer tutuksuz 2 sanık da suçsuz olduklarını söyledi.

"İSTEK PARÇA İSTEDİLER, ONUR PROGRAMIN BİTTİĞİNİ SÖYLEDİ"

Onur Şener'in kız arkadaşı Pelin Tolunay ise Onur'un sahnede programın bittiğini duyurduğunu söyleyerek, "Sahneye İlker isimli şahıs geldi. Yan taraftaki kadın arkadaşla bir şeyler konuşmaya başladı, istek bir parça istedi. Ancak program bitmişti. Onur 'program bitti artık' diye onlara söyledi. İsminin sonradan Jale olduğunu öğrendiğim kişi 'Biz buranın eski müşterileriyiz biz de çıkmıyoruz' dedi. Arkadaşları uğurlamak için kapıya çıktık. İçerideki grubun bize bakarak konuştuklarını duyduk ve gördük. Onur da onlara doğru yürüdü. Kısa bir süre sonra sesler yükseldi. Onur'un etrafını sardılar, Onur ortada kalmıştı, 'durun' diye bağırdım. İlker Karakaş'ı tutmaya çalışırken tişörtü yırtıldı, elimden kaçtı gitti. Sonra Onur'u kanlar içinde gördüm, boynundan yaralanmıştı. 'Onur kalk' diye bağırdım. Bir süre sonra nabzı gitti. Kalp masajı yaptım; ama ağzının da kesik olduğunu gördüm. 'Ambulans çağırın' diye bağırdım" diye konuştu.

"BİR İNSANI YOK ETTİNİZ, KOPARDINIZ YAVRUSUNDAN"

Onur Şener'in annesi Leyla Şener ise tarifsiz bir acı içerisinde olduğunu belirterek, "Oğlumu benden koparan bu canilere 'insan' diyemiyorum. O kadar masum anlatıyorlar ki; 'bir insanı yok ettiniz, kopardınız yavrusundan.' Ben oğlumu tanırım, herkese yardım eden yüce gönüllü biriydi. Size 'gidin program bitti' denmiş, neden zorladınız? Gereken cezayı görsünler" ifadelerini kullandı. Baba Erhan Şener ise "Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın. Çocuğumu benden aldılar. Bir hukukçu olarak adalete inancımız sonsuz" dedi.



DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, sanıklar İlker Karakaş, Semih Soyalp ve Ali Gündüz'ün tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanıklar Jale Erberk ve Gözde Gündüz'ün imza atma şeklinde adli kontrollerinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. (DHA)