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  4. Yine istek şarkı, yine dehşet... Onur Şener cinayetini akıllara getirdi! Müzisyenin yüzünde şişe kırdılar "Biz sana mı vurduk?"

Yine istek şarkı, yine dehşet... Onur Şener cinayetini akıllara getirdi! Müzisyenin yüzünde şişe kırdılar "Biz sana mı vurduk?"

11.10.2022 20:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’da müzisyen Onur Şener’in istek şarkı nedeniyle vahşice katledilmesinin yankıları sürerken bu kez Hatay’da benzer bir olay meydana geldi. Antakya’da sokak müzisyenliği yapan bir kişi, 2 alkollü şahsın istekte bulunduğu şarkıyı bilmediği gerekçesiyle saldırıya uğradı. Müzisyenin yüzünde şişe kırılırken şüpheliler gözaltına alındı. Müzisyen, ifade verdikten sonra saldırganlarla karşılaştığını ve saldırganların "Biz sana mı vurduk? Hatırlamıyoruz, özür dileriz" dediğini söyledi.

Yine istek şarkı, yine dehşet... Onur Şener cinayetini akıllara getirdi! Müzisyenin yüzünde şişe kırdılar "Biz sana mı vurduk?"

Geçtiğimiz günlerde Ankara'da bir mekanda müzisyenlik yapan Onur Şener, istek şarkıyı bilmediği gerekçesiyle vahşice katledilmiş, cinayet kısa sürede Türkiye gündeminin en çok konuşulan olayı haline gelmişti. Cinayetin ardından ortaya çıkan detaylar da uzun süre gündemdekini yerini korurken Hatay'da müzisyenin yaşadığı saldırı bir kez daha Onur Şener cinayetini akıllara getirdi. Üstelik Hatay'daki müzisyene yönelik saldırıda da gerekçe olarak istek şarkı gösterildi. İşte dehşete düşüren saldırının detayları...

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ŞARKIYI BİLMEDİĞİ İÇİN ÇALAMAYACAĞINI SÖYLEDİ

Alınan bilgiye göre, Hatay'ın merkez ilçesi Antakya’da sokak müzisyenliği yapan klarnet sanatçısı 26 yaşındaki Yusuf Karagündüz, grubuyla birlikte müzik yaparken, gece saatlerinde 2 kişi istek şarkıda bulundu. Ancak Karagündüz şarkıyı bilmediği için çalamayacağını belirtti. Daha sonra istek şarkıda bulunan alkollü iki kişiden biri araçları ile Karagündüz’ün önünü kesti, ardından aracın dışında olan kişi küfürler savurmaya başladı.

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Karagündüz, neden küfür ettiğini sordu, araçta bulunan diğer kişi ise alkol şişesi ile araçtan inerek yüzüne doğru vurdu. Hızını alamayan saldırgan, araçtan aldığı muşta ile saldırmak isterken, Karagündüz’ün grup arkadaşları gelince aralarında arbede çıktı. Olay yerine gelen polis ekipleri müdahalede bulunurken, 2 şahıs gözaltına alındı.

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"ALKOL ŞİŞESİYLE YÜZÜME İKİ DEFA VURDU"

Karagündüz araç ile önünü kestiklerini ve küfürler ettiklerini belirterek, “Sokakta her zaman ki gibi müzik yapıyorduk. İstekler geldi, bu arkadaşların da istekleri oldu. Şarkı istediler bilmediğimizi söyledik. Daha sonra başka bir mekana geçtiler, müzik bittikten sonra geri geldiler. Daha sonra gece 12’yi geçince bekçiler tarafından müzik kapattırıldı. Daha sonra eşyalarımızı toplayıp depoya bıraktık. Biraz otelin önünde oturdum, arkadaşımız motosikleti çalıştırınca eve gitmek için onun yanına gittim. Araçla birden geri geri gelerek önümü kestiler. Aracın yanından geçerken diğer arkadaşı oradaydı. ‘kardeşim müsaade eder misin?’ dedim, bana ağza alınmayacak küfürler etti. ‘Niye küfür ediyorsun ayıp değil mi?’ dedim. Diğer arkadaşı araçtan inerek alkol şişesi ile yüzüme iki defa vurdu. Arabaya tekrar bindi, muştayı aldı arabadan. Sonra ben arkadaşıma seslendim, o geldi koşarak, muşta ile vuracakken o müdahale etti. Sonrada kaçmaya başladılar” dedi.

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"'BİZ SANA MI VURDUK?' DEDİLER"

Karagündüz ifade vermesinin ardından kendisine saldıranlarla karşılaştığını belirterek, “İfade verdikten sonra dışarı çıktım ve kendileri ile karşılaştım. Bana ‘ağabey kafamız güzeldi, biz sana mı vurduk? Hatırlamıyoruz, özür dileriz’ dediler. Ben sonuna kadar şikayetçi olacağım, gereği neyse yapılsın” dedi. (İHA)

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Müzisyen Hatay Antakya saldırı şarkı
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