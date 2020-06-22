Türkiye'nin narkotik tarihine geçti! 'Dayı' ve çetesine 230 yıl hapis

Erzurum'un merkez Aziziye ilçesinde 24 Ocak 2019'da florit madeni yüklü TIR'ın dorse kısmında 17 çuval dolusu 25 bin 834 taş parçası şekli verilmiş 1 ton 535 kilo eroin ele geçirildi.

HİÇ YAKALANMAMIŞ GİBİ YAPILDI

İran'a açılan Gürbulak Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yaptığı tespit edilen eroin yüklü TIR, hiç yakalanmamış gibi yapılarak teslimatın yapılacağı İstanbul'a gönderildi. Tarihi operasyonla uyuşturucu çetesi çökertildi. Uyuşturucu baronu Mehmet Zeki Fidan yurt dışına kaçmak üzereyken Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandı.

ŞÜPHELİLER ÖZEL HET İLE İSTANBUL'A GETİRİLDİ

3 gün süren film gibi operasyonla yakalanan şüpheliler, İçişleri Bakanlığı'na ait özel jetle Erzurum'a getirildi. Soruşturmayı genişleten savcılık, örgütün İran ayağına da operasyon yaptı.

İran'dan uyuşturucuyu temin edip, florit madenin içerisine gizlenmesi ve gümrüğe naklini yapan 'Rüzgar' kod adlı Ali Yıldırım 'Ateş' kod adlı Mahmut Mısır, gümrükleme şirketi sahipleri Erdal Ergi, Ahmet Özdemir, uyuşturucuların İstanbul'da saklandığı deponun sahibi 'Mekanik' kod adlı Hacı Karahan, örgüt üyeleri ile baron arasındaki irtibatı kuran 'Lord' ve 'Mahalle' kod adlı Saruhan Özçelik, 'Dutifoalbar' ve 'Dayı' kod adlı uyuşturucu baronu Mehmet Zeki Fidan tutuklanarak cezaevine kondu. Gümrükleme şirketinde işçi olan Mazlum Özdemir ise serbest bırakıldı.





