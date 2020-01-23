Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği'nden Türk vatandaşlarına 'Corona' uyarısı!

Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğinin internet sitesinden yapılan açıklamada, Corona virüsünün, ülkenin Wuhan şehrinde ortaya çıktığına, Çin ve civar ülkelerde de vaka sayısının arttığına dikkat çekildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile Çin resmi makamlarınca paylaşılan bilgilerde, yeni virüsün zatürreye yol açtığı, ateş, öksürük ve nefes darlığı gibi belirtilerinin bulunduğu, sağlık sorunu bulunan yaşlılara ve bağışıklık sistemi zayıf düşmüş kişilere daha ciddi tesir ettiğinin anımsatıldığı açıklamada, "Yeni virüsün nezle gibi olağan solunum yolu hastalıkları ile şiddetli akut solunum yolu sendromu (SARS) gibi daha ciddi rahatsızlıklara yol açan koronavirüs ailesinden olduğu belirlenmiştir." ifadeleri kullanıldı.

'CANLI HAYVANLARIN BULUNDUĞU ÇİFTLİK VE PAZARLARDAN UZAK DURUN'



Açıklamada, Çin’de ikamet eden ve buraya seyahat edecek Türk vatandaşlarına yönelik şu tavsiyelerde bulunuldu:

"Kalabalık ortamlardan mümkün olduğunca uzak durmaları, açık havada koruyucu maske takmaları, ateş, öksürük ve nefes darlığı belirtiler gösteren hastalarla temastan kaçınmaları, öksürürken ve hapşırırken ağız ve burun kısımlarını kapatmaları ve kullandıkları mendilleri sık sık değiştirmeleri, canlı hayvanların bulunduğu çiftlik ve pazarlardan, kesimhanelerden uzak durmaları, canlı ya da ölü hayvanlarla temastan kaçınmaları, et, balık ve yumurta benzeri hayvansal ve su ürünlerini iyi pişmiş şekilde tüketmeleri, ellerini su ve sabunla sık sık ve özenle yıkamaları, seyahat sırasında yanlarında el temizleme jeli benzeri dezenfektan bulundurmaları, yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığı gibi belirtilerin görülmesi halinde acilen bir doktora başvurulması tavsiye edilmektedir."