Türkiye'nin son koronavirüs tablosu ne anlama geliyor? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü açıkladı

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamaya göre Türkiye'de can kaybı 1890'a yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise 10 binin üzerine çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Artan test sayımıza rağmen yeni eklenen vaka sayısında düşüş var" dedi.

"HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMAMANIN ETKİSİNİ GÖRÜYORUZ"

Peki gelinen son tablo bize neyi anlatıyor? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü konuyla ilgili Twitter'dan açıklama yaptı. Prof. Özlü paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sakın rehavete kapılma Türkiye! İyi gidiyoruz. Çektiğimiz sıkıntılar boşa değil, işe yarıyor. Evlerinizde kalmanız etkili oluyor. Çok daha titizlikle evde kalmaya devam.

Geçen hafta sonu sokağa çıkmamanın etkisini bugün görüyoruz. Umarım vaka sayılarımız ve pozitiflik oranlarımız giderek düşer."





