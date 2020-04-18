HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkiye'nin son koronavirüs tablosu ne anlama geliyor? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü açıkladı

Türkiye'nin son koronavirüs tablosu ne anlama geliyor? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2020 22:02 | Son Güncelleme

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde geldiği son noktayı analiz etti. "Sakın rehavete kapılma Türkiye, iyi gidiyoruz" diyen Prof. Özlü'nün değerlendirmeleri şöyle...

Türkiye'nin son koronavirüs tablosu ne anlama geliyor? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü açıkladı

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamaya göre Türkiye'de can kaybı 1890'a yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise 10 binin üzerine çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Artan test sayımıza rağmen yeni eklenen vaka sayısında düşüş var" dedi.

"HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMAMANIN ETKİSİNİ GÖRÜYORUZ"

Peki gelinen son tablo bize neyi anlatıyor? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü konuyla ilgili Twitter'dan açıklama yaptı. Prof. Özlü paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sakın rehavete kapılma Türkiye! İyi gidiyoruz. Çektiğimiz sıkıntılar boşa değil, işe yarıyor. Evlerinizde kalmanız etkili oluyor. Çok daha titizlikle evde kalmaya devam.

Geçen hafta sonu sokağa çıkmamanın etkisini bugün görüyoruz. Umarım vaka sayılarımız ve pozitiflik oranlarımız giderek düşer."

ozlu

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERUzun süredir evden çalışanlar dikkat bu öneriler sizin için!Uzun süredir evden çalışanlar dikkat bu öneriler sizin için!
Çavuşoğlu, yurt dışındaki acı bilançoyu açıkladıÇavuşoğlu, yurt dışındaki acı bilançoyu açıkladı
PlayStation 5'in çıkış tarihi ertelenebilir! Bakın neden...PlayStation 5'in çıkış tarihi ertelenebilir! Bakın neden...
Anahtar Kelimeler:
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

Oğlunu kaybeden Harun Tan isyan etti

Oğlunu kaybeden Harun Tan isyan etti

Sağlık Bakanlığı'nın 'Hayat Eve Sığar' uygulaması yayında!

Sağlık Bakanlığı'nın 'Hayat Eve Sığar' uygulaması yayında!

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş özür diledi

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş özür diledi

ABD’den koronavirüs araştırması: Güneş ışığı koronavirüsü öldürebiliyor

ABD’den koronavirüs araştırması: Güneş ışığı koronavirüsü öldürebiliyor

Ebru Şallı'nın oğlu Pars'ın son görüntüsü derinden sarstı

Ebru Şallı'nın oğlu Pars'ın son görüntüsü derinden sarstı

Uzmanlar uyardı! Koronavirüste ikinci dalga görülebilir

Uzmanlar uyardı! Koronavirüste ikinci dalga görülebilir

İlginizi Çekebilir

40 yıldır onların peşinde: 'Bulana kadar durmayacağım'

40 yıldır onların peşinde: 'Bulana kadar durmayacağım'

Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı'dan ilk açıklama

Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı'dan ilk açıklama

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Alaattin Çakıcı'nın tahliye sonrası ilk görüntüsü!

Alaattin Çakıcı'nın tahliye sonrası ilk görüntüsü!

Alaattin Çakıcı tahliye oldu

Alaattin Çakıcı tahliye oldu

Diğer Haberler
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan sokağa çıkma yasağı açıklaması! 3 milyon 318 bin lira para cezası kesildi

İstanbul'da yasağa uymayanlara 3 milyon lira para cezası

Bakan Çavuşoğlu: Yurt dışında hayatını kaybeden Türklerin sayısı 342'ye yükseldi

Çavuşoğlu, yurt dışındaki acı bilançoyu açıkladı

İBB'de Raylı Sistem Projeler Müdürü Aslı Şahin Akyol görevden alındı

İBB'de Aslı Şahin Akyol görevden alındı

Hastane yapımına devam edilen Atatürk Havalimanı'yla ilgili açıklama! Eleştirilere yanıt verdi

Atatürk Havalimanı'yla ilgili dikkat çeken açıklama

Beylikdüzü'nde mangal ateşinden tutuşan çatı alev alev yandı

Beylikdüzü'nde mangal ateşinden tutuşan çatı alev alev yandı

Polise direnen zanlının 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı

Polise direnen zanlının 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.