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  4. Türkiye'nin yeni Washington Büyükelçisi Murat Mercan oldu! Murat Mercan kimdir?

Türkiye'nin yeni Washington Büyükelçisi Murat Mercan oldu! Murat Mercan kimdir?

08.12.2020 15:55 | Son Güncelleme:
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Türkiye'nin yeni Washington Büyükelçisi Murat Mercan oldu! Murat Mercan kimdir?

Türkiye'nin yeni Washington Büyükelçisi, Tokyo Büyükelçiliği görevini yürüten Murat Mercan oldu.

Türkiye'nin yeni Washington Büyükelçisi belli oldu. Bu göreve, Tokyo Büyükelçiliği görevini yürüten Murat Mercan oldu.

MURAT MERCAN KİMDİR?

Hasan Murat Mercan, 14 Ocak 1959'da Ağrı Tutak'ta doğdu. Babasının adı Yaşar Nafiz, annesinin adı Ümmü'dür.

Endüstri Mühendisi ve Öğretim Üyesi; Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. Yüksek lisansını aynı bölümde, doktorasını ABD Florida Üniversitesi Karar ve Enformatik Bilimler Bölümü'nde tamamladı. Cleveland State Üniversitesi'nde Doçent oldu. Cleveland State Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde Öğretim Üyesi olarak ders verdi. Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyeliğinde bulundu.

  1. Dönem Eskişehir Milletvekili. 22. Dönem'de Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) ve Batı Avrupa Birliği Güvenlik ve Savunma Asamblesi (BAB) Türk Delegasyonu Başkanı olarak görev yaptı. 23. Dönem'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı oldu.

Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Mercan, evli ve 3 çocuk babasıdır.


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