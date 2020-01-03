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  4. Türkiye’nin yüzde 29’u ormanlarla kaplı! Başı Antalya çekti

Türkiye’nin yüzde 29’u ormanlarla kaplı! Başı Antalya çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 09:54 | Son Güncelleme

Türkiye’deki yüzölçümü ve nüfusa oranla en ormanlık iller belli oldu. Antalya’nın 1 milyon 146 bin hektar alanla birinci olduğu gözlendi. Türkiye’nin toplam orman kaplı alanı ise yüzde 29 olarak görülürken, bu oranın Avrupa Birliği ülkelerinde ortalama yüzde 43 olduğu kaydedildi.

Türkiye’nin yüzde 29’u ormanlarla kaplı! Başı Antalya çekti

Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’deki yüzölçümü ve nüfusa oranla en ormanlık iller belli oldu. Buna göre Antalya’nın 1 milyon 146 bin hektar orman alanla birinci olduğu gözlendi. İkinci sıraya ise 873 bin hektar alan ile Kastamonu yerleşirken, üçüncü sırada 835 bin hektar alan ile Mersin’in yer aldığı kaydedildi.

TÜRKİYE'NİN YÜZDE 29'U ORMANLARLA KAPLI

Türkiye’nin toplam orman kaplı alanı ise yüzde 29 olarak görüldü. Bu oran Avrupa Birliği ülkelerinde ise yüzde 43 olarak kaydedildi. Bununla birlikte Türkiye’de en az ormanlık alan bulunan il sadece 161 hektar ile Iğdır olarak kayıtlara geçti. Orman alanlarının az olması ile listenin sonunda yer alan diğer şehirler ise; Ağrı, Nevşehir, Şanlıurfa ve Aksaray olarak belirlendi.

Kaynak: DHA

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