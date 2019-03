"Türkiye olarak tarımsal hasılada Avrupa'da 1'inci, dünyada 7'nciyiz"

Aksu, küçükbaş hayvan ve süt sığırı varlığında Avrupa Birliği'nde 1'inci, büyükbaş hayvan varlığında da Fransa'nın ardında 2'nci olunduğuna işaret ederek, "Her zaman daha ileriyi hedeflemiş bir millet olarak bugün bulunduğumuz yeri beğenecek miyiz? Elbette hayır. Her zaman daha iyiyi, her zaman en doğruyu hedefleyeceğiz." diye konuştu.

Bakanlık olarak bitkisel ve hayvansal üretimin artması için önemli destekler sunduklarına işaret eden Aksu, şunları kaydetti:

"Ülkemizde tarımsal desteğimiz yüzde 700 artışla, 1,7 milyar liradan, 14,5 milyar liraya yükselmiştir. Bunun sonucunda bitkisel üretimimiz yüzde 22 artışla 98 milyon tondan 120 milyon tona, süt üretimimiz yüzde 146 artışla 8,4 milyon tondan, 21 milyon tona yaklaşmıştır. Kırmızı et üretimimiz yüzde 167 artışla 421 bin tondan 1 milyon 126 bin tona, tavuk eti üretimimiz yüzde 200 artışla 700 bin tondan 2,1 milyon tona çıkmıştır. Yumurta üretimimiz ise yüzde 66 artışla, 11,6 milyar adetten 19,3 milyar adede ulaşmıştır. Bitkisel ve hayvansal üretim miktarımızı daha da artırmak için bu yılın destek miktarını geçen seneye göre yüzde 11 arttırarak 16,1 milyar liraya çıkardık."