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  4. Türkiye onu kafasından duman çıkan adam olarak tanıdı! Öyle şeyler anlattı ki Armağan Çağlayan gözyaşlarına boğuldu

Türkiye onu kafasından duman çıkan adam olarak tanıdı! Öyle şeyler anlattı ki Armağan Çağlayan gözyaşlarına boğuldu

10.03.2023 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilimizi etkileyen depremlerin yaralarını hala sarmaya çalışıyoruz. Armağan Çağlayan'ın Gör Beni serisinin konuğu depremde gönüllü olarak arama kurtarma çalışmalarına katılan ve 'Kafasından duman çıkan adam' olarak tanıdığımız Mustafa Aydın oldu. Aydın'ın anlattıkları karşısında ünlü sunucu gözyaşlarına hakim olamadı...

Türkiye onu kafasından duman çıkan adam olarak tanıdı! Öyle şeyler anlattı ki Armağan Çağlayan gözyaşlarına boğuldu

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilde büyük yıkımlara ve can kayıplarına neden oldu. Deprem bölgesine giden gönüllü ekiplerde arama kurtarma çalışmalarında büyük bir özveri ile hayat kurtarmak için mücadele ettiler. Sosyal medyada 'Kafasından duman çıkan adam' olarak gönüllü arama kurtarma kahramanı Mustafa Aydın da o isimlerden biri oldu.

Türkiye'nin kafasından duman çıkan adam olarak tanıdığı Mustafa Aydın Armağan Çağlayan'ın Gör Beni programına konuk oldu ve anlattıkları ile yürekleri bir kez daha sızlattı.

Mustafa Aydın depremin ikinci gününde İstanbul'dan Hatay'a gelmiş ve gönüllü olarak arama kurtarma çalışmalarına dahil olmuştu. İlk otobüsle Hatay'a girmeye karar veren Aydın, eşine de 'Beni AFAD çağırdı' diye yalan söylemiş.

Aydın, Armağan Çağlayan'a kafasından dumanların çıktığı hikayesini şöyle anlattı;
''Bir enkazdan çıkmıştık sokak sokak geziyorduk. Depremin üçüncü günüydü 90'ncı saatlerdi. Diğer arama kurtarma ekiplerinden ayrı çalışıyorduk. Ara sokaklarda 'sesimizi duyan var mı?' diye bağırıyorduk. Bir tane genç burada ses var dedi. Hemen gittik. Bina tam yıkılmak üzereyken durdurdum.

Binaya üçüncü katla dördüncü kat arasından girdik. İlk 4 saat hiç durmadan çalıştık. Hikmet'e yaklaşmıştık. Ama artık Hikmet halüsinasyon evresindeydi. Kendisine bir dünya yaratmıştı o dünyanın içinden konuşuyordu.

''Abi siz bilmesiniz dedi burada 3-4 gün önce deprem oldu ben evde yalnız değilim annem ve babam öldüler dedi. Moralim çok bozuk evden çıkmak istemiyorum'' dedi. Zaten çıkamıyor, başı sıkışmış kolu ters dönmüş ve malozların arasında, baldırlarının altıda yine malozların altındaydı.

Peki ne yaptın Hikmet dedim burada canın sıkılmadı mı? ''Sıkıldı da abi televizyon izledim, maç izledim dedi. Peki ne yedin evde dedim? Yumurta yaptım, melemen yaptım canım et yemek istiyor ama sokağa çıkıp almak için moralim yok'' dedi. O esnada ekipteki herkes ağlıyordu.''

'96 SAATİN SONUNDA'

''96 saatin sonunda artık çıkış planı yapmak için mola istedim. Dışarı çıktım titriyordum zaten. Vücudumun ısısı 40-41 dereceydi başka bir zamanda olsa havale geçiriyorum dersiniz. Dışarı çıktığımda da -10 dereceydi 52 derecelik ısı farkı vücudumdaki bütün terin buharlaşmasına neden oldu.

kafasından duman

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Çıkış planını yaptık ve başarıyla çıkardık. Hikmet eve gitmeden bana sarılmak istedi. Ama o an onun için uygun değildi. Ama verdiğim sözü tutmak için 14 günün sonunda eve gitmeden kaldığı hastaneyi buldum ve ona sarıldım'' deyince Armağan Çağlayan gözyaşlarını tutamadı.

armağan çağlayan

Çağlayan sonrasında; ''Hatay'a gitmeye nasıl karar verdiniz?'' diye bir soru yöneltti ve Aydın şu sözlerle anlattı;

'Son dakika deprem haberini gördüğümde, içim içimi yedi. O an çıkıp gitmeye karar verdim. Ancak arabam yoktu evimde uzak olduğu için sabahı bekledim. Sabah eşime söyledim. AFAD gönüllüsüydüm mesaj bekledim ama mesaj gelmedi. Bende kendi imkanlarımla gitmek için arayışa girdim. Sosyal medyada 'Hatay'a gidiyor' diye ilan gördüm ve aradım. Hatay'a ilk giden otobüslerinden biri ile oraya gittim. Gittiğimizde insanlar çığlık çığlığaydı.'

Ünlü sunucu 'Hep şunu söylüyorlar. Televizyondan gördüğünüz gibi değil? öyle mi?' diye bir soru yöneltti.

'ANTAKYA HARİTA DA YOK'

Mustafa Aydın Hatay'ı şu sözlerle anlattı: 'Kesinlikle değil. Ben Kahramanmaraş'a da gittim orada yıkılan binaları sayabiliyorsunuz. Antakya öyle değil. Belen Tepesi'nden Antakya'ya baktığınızda ayakta kalan binaları sayabiliyorsunuz. Antakya harita da yok diyebilirsiniz artık.'

'Z KUŞAĞI DEPREMDE İNSANLIK DERSİ VERDİ'

Toplumun 3-4 yıldır aşağıladığı ötekileştirdiği Z kuşağı varya gelsinler orada Z kuşağından insanlık dersi öğrensinler diyen Mustafa Aydın 'Binlerce ton malzeme taşıdılar zincirlerle. 35-40 kiloluk kızlar 18 kiloluk yağ tenekeleriyle taşıdılar. Z kuşağı orada insanlık dersi verdi. Gurur duydum onlarla. Kendini bilmeyen X kuşağına ders olsun' sözleriyle dikkat çekti.

Bu süreçte en büyük desteğinin eşi olduğunu söyleyen Mustafa Aydın, 'Oradaysan ve sana ihtiyaçları varsa orada kal dedi ve bir kez ne zaman geleceksin diye sormadı. Gün içerisinde ben onu aramadan aramadı bile. Telefonu meşgul etmemek için. Oraya yalandan yere gelip story çekenler zaten mevcut olan mobil GSM şebekelerini yeterinde meşgul ettiler ama eşim etmedi.' sözleriyle de sosyal medyada yayın yapanlara tepkisini dile getirdi.

KULAĞI KOPTU 20 DİKİŞ ATILDI

Depremin ilk anından itibaren bölgede olduklarını dile getiren Mustafa Aydın, başka bir enkazda çalışma yaptıkları sırada molozların düşmesi sonucu kulağının kıkırdak kısmından koptuğunu ve 27 dikiş atıldığı açıkladı.

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deprem Hatay Armağan Çağlayan

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