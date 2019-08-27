Antalya'da bir özel hastanenin organ nakli bölüm başkanı Prof. Dr. Alper Demirbaş, "Türkiye Avrupa'da en fazla organ nakli yapılan ülkedir. Türkiye, organ naklinde dünyanın en önemli ülkesi." dedi.

Demirbaş, hastane kompleksinin ek binasında düzenlediği basın toplantısında, hastanede 11 yılda 500'üncü karaciğer, 5 bin 28'inci böbrek ve 30 pankreas naklini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu rakamları Avrupa'da birçok ülkenin başaramadığını aktaran Demirbaş, nakiller sayesinde kaybedilen hasta sayısının giderek azaldığını vurguladı.

Nakillerin yaşam için önemine işaret eden Demirbaş, "Türkiye Avrupa'da en fazla organ nakli yapılan ülkedir. Türkiye, organ naklinde dünyanın en önemli ülkesi. Nakiller yanında bilimsel üretim yaparak, uluslararası alanda yayınlanıyor. Kadavra bağışı az olduğu için daha fazla canlı vericili nakil yapılıyor." diye konuştu.

Sadece kendisinin şu ana kadar 6 bin 350 böbrek naklinde bulunduğunu vurgulayan Demirbaş, insanları hayata tutundurdukları için mutlu olduklarını ifade etti.