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"Türkiye peynir zengini ülke"

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 16:28 | Son Güncelleme

Kastamonu'da, "Akdeniz Ülkeleri ve Türkiye Peynir Haritası" konferansı verildi - İnönü Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Adnan Hayaloğlu: - "Türkiye peynir açısından oldukça zengin bir ülke. Yüz çeşit peynir var diyebiliriz. Özellikle salamura peynir açısından zengin bir ülkeyiz" - "Türkiye'nin beyaz peyniri Avrupa'da ön plana çıkıyor ancak bununla ilgili coğrafi işaret alınması gerekmektedir"

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ile Kastamonu Üniversitesi tarafından düzenlenen "Akdeniz Ülkeleri ve Türkiye Peynir Haritası" konulu konferansta Türkiye'nin peynir haritası masaya yatırıldı.

TÜBA Asosye Üyesi ve İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Adnan Hayaloğlu, Kastamonu Üniversitesi Bilgehan Bilgili Konferans Salonu'ndaki konferansta yaptığı konuşmada, sütün peynire dönüşümünün MÖ 5-6 bin yıl öncesine dayandığını söyledi.

Her bölgenin kendine özgü peynirinin olduğunu dile getiren Hayaloğlu, şöyle devam etti:

"Coğrafi işaret alınarak ürünler kontrol altına alınıyor. Avrupa Birliği'nde 1300-1400 ürün coğrafi olarak işaretlenmiş ancak bunlardan 250-300 tanesi peynir ve peynir türevleri ile ilgili. Bunlardan 55 tanesi Fransız peyniri. Ülkemizde ise 11 tane olduğunu görüyoruz. Avrupa'da peynir çeşidi açısından en zengin ülke olarak bilinen Fransa'da 300'e yakın peynir çeşidi var. Dünya genelinde ise 4 bin kadar peynir çeşidi var."

Türkiye'de süt üretiminin büyük çoğunluğunun büyükbaş hayvandan elde edildiğini anlatan Hayaloğlu, "Ülkemizde üretilen sütün yüzde 93'ü inek, yüzde 5-6'sı koyun, yüzde 2'si keçi sütü. Manda sütü de çok az. Coğrafi yapıya göre bizler peynir çeşitlerimizi geliştirmişiz. Bazı yerler sıcak olduğu için salamura peynir yapmışız, bazı yerlerde toprağa gömmüşüz, bazı yerlerde de kaşar peyniri yapmışız. Kaşar, beyaz ve tulum peyniri ülkemizde en çok üretilen ve tüketilen peynirler." diye konuştu.

Türkiye'de peynir çeşidinin çok olduğunu vurgulayan Hayaloğlu, "Türkiye peynir açısından oldukça zengin bir ülke. Yüz çeşit peynir var diyebiliriz çünkü ufak tefek farklarla yeni çeşitler üretmek mümkündür. O nedenle ülkemizde 100 çeşit peynir var demek doğrudur. Özellikle salamura peynir açısından zengin bir ülkeyiz." dedi.

Hayaloğlu, Türkiye'de beyaz peynirin ön plana çıktığını aktararak şunları kaydetti:

"Ülkemiz Akdeniz sahilinde yer alıyor. Yazları sıcaklık 40 dereceye kadar çıkıyor. Bu nedenle tulum ve kaşar peynirine oranla salamura peyniri daha fazla üretilir ve tüketilir. Bunların başında beyaz peynir gelir. Türkiye'nin beyaz peyniri Avrupa'da ön plana çıkıyor ancak bununla ilgili coğrafi işaret alınması gerekmektedir. Biz beyaz peyniri tescil ettirsek yurt dışı ticari piyasaya girmiş olur."

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KASTAMONU Konferans peynir Prof. Dr. Ali Adnan Hayaloğlu

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