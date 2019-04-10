"Türkiye, Rusya ve İran'ın iş birliğiyle DEAŞ'ın eylemleri sınırlandırıldı"

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Türkiye, Rusya ve İran'ın gayretleri ve iş birliği ile DAEŞ terör örgütünün eylemlerinin sınırlandırıldığını söyledi.

Başkent Moskova'da, Rus Parlamentosunun alt kanadı Duma'da Rusya, Türkiye ve İran parlamentolarından heyetlerin katılımıyla "Suriye krizi" görüşüldü.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır, burada yaptığı konuşmada, söz konusu toplantının tarihi olduğuna belirterek Türkiye, Rusya ve İran temsilcilerinin bir araya gelmesinin bütün dünya ve bölge için önemli bir mesaj olduğuna işaret etti.

Toplantıda Suriye meselesinin görüşüldüğünü kaydeden Bozkır, "Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı duyulması ve ülkenin tekrar demokratik, insan haklarına saygılı bir hukuk devleti olarak dünya sahnesine geri dönmesi konusunda aynı görüşteyiz. Suriye ile ilgili önemli bir kararın ortaya çıkmasına hizmet edeceğiz." dedi.

Üç ülkenin, sahada ortaklaşa terör örgütlerine karşı mücadele ettiğine dikkati çeken Bozkır, "Türkiye, Rusya ve İran'ın gayretleri ve iş birliğiyle DEAŞ terör örgütünün eylemleri sınırlandırıldı. Terör ortadan kalktıktan sonra Türkiye, Lübnan, Ürdün ve hatta Avrupa'da yaşayan Suriyeli kardeşimizin güven içinde ülkesine dönmesi mümkün olacaktır." diye konuştu.