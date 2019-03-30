Türkiye sandık başına gidiyor

Türkiye’de, yaklaşık 57 milyon seçmen yerel yöneticileri seçmek için yarın sandık başına gidecek.

5 yıl boyunca görev yapacak olan yerel yönetimleri belirlemek için 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri’nde, yaklaşık 57 milyon seçmen, 194 bin 390 sandıkta oy kullanacak. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararı uyarınca, Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi seçime katılacak.

