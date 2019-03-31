Türkiye sandık başında

Bursa, Eskişehir, Yalova ve Kütahya'da, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri dolayısıyla büyükşehir ve il belediye başkan adayları oylarını kullandı.

Cumhur İttifakı AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alinur Aktaş, eşi Sevinç, oğlu Hilmi ve kızı Sıla Aktaş ile merkez Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi'ndeki 1. Murat İlkokulu ve Ortaokuluna geldi.

Aktaş, 1063 numaralı sandıkta oyunu kullandıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, seçim sonucunun Bursa ve Türkiye için hayırlı olmasını temenni ederek, şöyle konuştu:

"Bursa'da 17 ayı aşkın süredir çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmadık. Derdimizi, yeni döneme dair heyecanımızı ve projelerimizi anlattık. Sonuçları hep beraber göreceğiz. Cumhur İttifakı olarak kazanmayı çok arzu ediyoruz ama tabii ki sandıktan çıkan irade milletin iradesidir ve buna da saygı duymak lazım. Herkesin hür iradesi sandığa yansıyacak."

Millet İttifakı CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey de eşi Seden Bozbey ile merkez Nilüfer ilçesindeki Özlüce İlkokuluna geldi.