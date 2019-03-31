HABER

Türkiye sandık başında

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 14:25 | Son Güncelleme

Mardin Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz: - "Herkes gibi vatandaşlık görevimizi yerine getiriyoruz. Bunu için çok mutluyuz"

MARDİN (AA) - Mardin Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz, "Herkes gibi vatandaşlık görevimizi yerine getiriyoruz. Bunu için çok mutluyuz." dedi.

Eşiyle birlikte Altınova İlkokuluna gelen Akyüz, oyunu kullandı.

Akyüz, okuldan ayrılmadan önce gazetecilere, seçimin hayırlı olması temenni ederek oyunu kullandığını söyledi.

Seçimlerin demokrasinin simgesi olduğunu belirten Akyüz, "İyi ki seçim ve demokrasi vardır. Kraliyet gibi değildir. İyi ki seçim vardır. Bizler de herkes gibi vatandaşlık görevimizi yerine getiriyoruz. Bunu için çok mutluyuz. Ülkemize, bölgemize ve şehrimize hayırlar getirmesini diliyoruz. İyi bir seçim olacağın temenni ediyoruz." dedi.

- İlçenin tek Süryani ailesi oyunu kullandı

Öte yandan, Ömerli ilçesinde yaşayan Süryani vatandaşı Danyal Akdemir ve eşi Suat ile oğlu Cemil Akdemir ile oyunu kullandı.

İlçede yaşayan tek Süryani aile olduklarını dile getiren Cemil Akdemir, "Ben ve ailem vatandaşlık görevimizi yapmak üzere geldik. Çok güzel bir ortam içinde oyumuzu kullandık. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

PARTNEREvsiz kalan ünlü yıldız yarı çıplak kamp yaparken yakalandı!Evsiz kalan ünlü yıldız yarı çıplak kamp yaparken yakalandı!
(Özel) Oy vermek için tedavi gördüğü hastaneden ambulansla Silivri’ye götürüldü(Özel) Oy vermek için tedavi gördüğü hastaneden ambulansla Silivri’ye götürüldü
Belediye Başkan adayı kaza geçirdi: 5 yaralıBelediye Başkan adayı kaza geçirdi: 5 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gabriel Akyüz kırklar kilisesi mardin Sandık seçim

En Çok Okunan Haberler

'Survivor'ın kaderi değişecek'

'Survivor'ın kaderi değişecek'

Kocasının isteğini kabul etmedi! Korkunç işkence olayı...

Kocasının isteğini kabul etmedi! Korkunç işkence olayı...

Sandık başında silahlı kavga! 2 ölü

Sandık başında silahlı kavga! 2 ölü

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Sezen Aksu oy kullanamadı!

Sezen Aksu oy kullanamadı!

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Ellerini ayaklarını bağlayıp ilişki görüntülerini çektiler

Ellerini ayaklarını bağlayıp ilişki görüntülerini çektiler

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

AK Partili genci rencide etmek istedi!

AK Partili genci rencide etmek istedi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da sandık kavgası! Polis havaya ateş açtı

Adana'da sandık kavgası! Polis havaya ateş açtı

Son dakika! Denizli'de şiddetli deprem

Denizli'de şiddetli deprem

Oyunu kullandıktan sonra fenalaşarak hayatını kaybetti!

Oyunu kullandıktan sonra fenalaşarak hayatını kaybetti!

Sadece 11 seçmen var! Bu köyde oy verme işlemi 1,5 saatte bitti

Türkiye'nin en erken biten seçim sandığı

Türkiye sandık başında! Papağanıyla gelen de var, atıyla gelen de

Türkiye sandık başında! Papağanıyla gelen de var, atıyla gelen de

Suriye'den acı haber... Şehit ve yaralı var

Suriye'den acı haber... Şehit ve yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.