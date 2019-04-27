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Türkiye Spor Zirvesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 14:59 | Son Güncelleme

Anadolu Ajansına, "yılın spor haber ajansı" ödülü verildi

İSTANBUL (AA) - Başarılı sporcular, spor yorumcuları ve spor üzerine çalışan bilim insanlarının bir araya geldiği "Türkiye Spor Zirvesi"nde yılın ödülleri sahiplerini buldu.

Hakan Nergis Akademisinin Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi iş birliğiyle, üniversitenin Haliç Yerleşkesi'nde düzenlenen zirvede Anadolu Ajansına, "yılın spor haber ajansı" ödülü verildi. Ödülü, Anadolu Ajansı Spor Haberleri Yayın Yönetmeni Ersin Şiyhan aldı.

Zirvede Ersin Şiyhan'ın da yer aldığı TRT Spor'da yayınlanan Ajans Saati, "yılın spor televizyon programı" ödülüne layık görüldü.

Türkiye Spor Zirvesi Başkanı Hakan Nergis, Türkiye'de sporun gelişmesine katkı sağlamaya çalıştıklarını dile getirerek, "Biz bu işi gönülden yapıyoruz. Tamamen nitelikli, liyakate önem veren ve üretimde bulunacak bir platform oluşturmaya çalışıyoruz. Geçen yıl ilkini yapmıştık, sadece konferans vardı. Bu yıl ödül töreni de ekledik. Sonraki yıllarda bunu daha da geliştireceğiz. Ülkemizi sporda onay alan değil, onay veren hale getirmek istiyoruz. Spora değer katmak birlikte yapabileceğimiz bir şey. Ben duygusuyla değil, biz duygusuyla hareket edersek amacımıza ulaşırız diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- Ödüller

Türkiye Spor Zirvesi'nde ödüle layık görülen kişi ve kurumlar şunlar:

Yılın Spor Federasyonu: Türkiye Güreş Federasyonu

Yılın Sporcusu: Avni Yıldırım (Boksör)

Yılın Paralimpik Sporcusu: Sümeyye Boyacı (Milli yüzücü)

Yılın Spor Kulübü: VakıfBank Spor Kulübü

Yılın Fair Play Ödülü: Beknaz Almazbekov (Galatasaray'ın genç futbolcusu)

Yılın Teknik Direktörü: Abdullah Avcı (Medipol Başakşehir)

Yılın Spora Yatırım Yapan Yerel Yönetimi: Arnavutköy Belediyesi

Yılın Spor Projesi: Başakşehir Belediyesi

Yılın Spor Yöneticisi: Mustafa Cengiz (Galatasaray Kulübü Başkanı)

Yılın Spor Sivil Toplum Kuruluşu: Spor Derneği

Yılın Beden Eğitimi ve Spor İnsanı: Serap Mungan Ay (Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde Öğretim Üyesi)

Yılın Spor Televizyon Programı: Ajans Saati (TRT Spor)

Yılın Spor Televizyon Kanalı: beIN Sports

Yılın Spor Radyo Programı: Sabri Ugan'la Isınma Turu (Radyospor)

Yılın Spor Radyosu: Lig Radyo

Yılın Spor Spikeri: Hande Sarıoğlu (Tivibu Spor)

Yılın Spor Yazarı: Atilla Türker (Ajansspor)

Yılın Spor Haber Ajansı: Anadolu Ajansı

Yılın Spor Sunucusu: Serkan Korkmaz (A Spor)

Yılın Spor İnternet Sitesi: Sporx

Yılın Spor Gazetesi: Fanatik

Yılın Spor Program Yapımcısı: Ömer Önder (Ülke TV)

Zirve, ödül törenin ardından sona erdi.

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Anahtar Kelimeler:
Anadolu Ajansı spor Türkiye Spor Zirvesi

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