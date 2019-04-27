İSTANBUL (AA) - Başarılı sporcular, spor yorumcuları ve spor üzerine çalışan bilim insanlarının bir araya geldiği "Türkiye Spor Zirvesi"nde yılın ödülleri sahiplerini buldu.

Hakan Nergis Akademisinin Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi iş birliğiyle, üniversitenin Haliç Yerleşkesi'nde düzenlenen zirvede Anadolu Ajansına, "yılın spor haber ajansı" ödülü verildi. Ödülü, Anadolu Ajansı Spor Haberleri Yayın Yönetmeni Ersin Şiyhan aldı.

Zirvede Ersin Şiyhan'ın da yer aldığı TRT Spor'da yayınlanan Ajans Saati, "yılın spor televizyon programı" ödülüne layık görüldü.

Türkiye Spor Zirvesi Başkanı Hakan Nergis, Türkiye'de sporun gelişmesine katkı sağlamaya çalıştıklarını dile getirerek, "Biz bu işi gönülden yapıyoruz. Tamamen nitelikli, liyakate önem veren ve üretimde bulunacak bir platform oluşturmaya çalışıyoruz. Geçen yıl ilkini yapmıştık, sadece konferans vardı. Bu yıl ödül töreni de ekledik. Sonraki yıllarda bunu daha da geliştireceğiz. Ülkemizi sporda onay alan değil, onay veren hale getirmek istiyoruz. Spora değer katmak birlikte yapabileceğimiz bir şey. Ben duygusuyla değil, biz duygusuyla hareket edersek amacımıza ulaşırız diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.