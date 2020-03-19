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  4. Türkiye tam 21.00'de balkonlardaydı! Sağlık çalışanlarına destek

Türkiye tam 21.00'de balkonlardaydı! Sağlık çalışanlarına destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2020 20:00 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısının ardından tüm Türkiye saat 21.00'de sağlık çalışanlarına destek amacıyla balkonlarından alkış sesleri yükseltti. Bakan Koca, 20.59'da yaptığı paylaşımda "Şimdi tam 21.00’da milletimizi, bu alkış sesini Türkiye çapında, balkonlardan yükseltmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı. Bakan Koca, "Yarın, ertesi gün aynı saatte minnettarlığımızın sesi tekrar duyulsun." çağrısında bulundu.

Koronavirüs salgını dünyayı eve kapattı. Birçok ülkede OHAL ve sokağa çıkma yasakları var. Sadece sağlık çalışanları 24 saat görev başında olmaya devam ediyor. Avrupa'da halk, sağlık çalışanlarına alkışlarla destek oldu. Destek alkışları günlük rutin haline getirildi. Her akşam saatler akşam 8'i gösterdiğinde Avrupa'nın dört bir yanında balkonlardan ve pencerelerden sağlık çalışanlarına destek için alkış sesleri yükseliyor.

TÜRKİYE ALKIŞLA DESTEK SAĞLADI

Tüm dünyayı etkisi altına alan korna virüse (COVID19) karşı canla başla çalışan sağlık ekipleri vatandaşlardan tarafından unutulmadı. Virüsü ile başından beri mücadele eden sağlık çalışanları için İstanbullu vatandaşlar alkış tuttu.

Salgın nedeniyle sokağa çıkmayan halk 21.00’da balkonlarına çıkarak sağlık çalışanlarını alkışladı. Bazı vatandaşlar dairelerinin ışığını söndürüp açarken bazı vatandaşlarda ıslık çaldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20.59'da yaptığı paylaşımda "ALKIŞLAYALIM! NE KADAR ALKIŞLASAK AZDIR! Bugün saat 14’te Meclis’teki konuşmamda milletimin temsilcilerini özverili Sağlık Çalışanlarımızı alkışlamaya davet ettim. Şimdi tam 21.00’da milletimizi, bu alkış sesini Türkiye çapında, balkonlardan yükseltmeye davet ediyorum" mesajına yer verdi.

BAKAN KOCA'DAN VATANDAŞLARA ÇAĞRI: ÜST ÜSTE 3 GÜN ALKIŞLAYALIM

Bakan Koca yaptığı yeni paylaşımda "SAAT 21.00 ALKIŞI İÇİN SAĞ OL TÜRKİYE! Şehir şehir, ev ev çağrımıza uydun. Özverili sağlık çalışanlarımıza alkışınla güç verdin. Yarın, ertesi gün aynı saatte minnettarlığımızın sesi tekrar duyulsun! ÜST ÜSTE ÜÇ GÜN ALKIŞLAYALIM!" ifadelerini kullandı.

ALMANYA'DA HER AKŞAM YAPILMASI GÜNDEMDE

Almanya’da halk koronavirüs salgınıyla mücadelede sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla alkış eylemi yapıyor. Salı gecesi ilk kez yapılan eyleminin her gece sürekli hale getirilmesi gündemde.

DİĞER AVRUPA ÜLKELERİNDE DE YAPILDI

İtalya, İspanya ve Yunanistan’da geçen haftalarda vatandaşlar benzer eylemlerle sağlık çalışanlarına şükranlarını ifade etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs sağlık çalışanlarına destek

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