MURAT EĞİLMEZ - İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Türkiye'nin AB'ye giriş sürecindeki mevcut durumunun kültürel aidiyeti ya da coğrafik büyüklüğünden kaynaklanmadığını belirterek, "Türkiye tam üye olarak AB'ye büyük katkı sunabilir. Kendisine de katkı sağlayabilir. Bu olabilir ama çok şey değişmeli, bunun için hem AB içinde hem de Türkiye'de. Ama asla hiçbir zaman asla dememeli." dedi.

Antalya'da çeşitli temaslarda bulunan Chilcott, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 60 yıldır Avrupa Birliği'ne (AB) girmek için kapıda bekletildiği süreci değerlendirdi.

Chilcott, mevcut şartlara bakıldığında Türkiye'nin müzakere sürecinin ilerlemediğine değinerek, şunları kaydetti:

"Daha doğrusu, bunun için şimdilik olumlu bakmak, pozitif olmak, optimist olmak zor. Ama her şey değişebilir, çok çabuk değişebilir. Çünkü şu an Türkiye'nin mevcut durumu, Türkiye'nin kültürel aidiyetinden ya da coğrafik büyüklüğünden dolayı değil. Türkiye tam üye olarak AB'ye büyük katkı sunabilir. Kendisine de katkı sağlayabilir. Bu olabilir ama çok şey değişmeli, bunun için hem AB içinde hem de Türkiye'de. Ama asla hiçbir zaman asla dememeli."