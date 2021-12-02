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Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı duyurdu! Alkole yeni zam

02.12.2021 22:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, alkol sektöründe bir gruba daha zam yapıldığını duyurdu.

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı duyurdu! Alkole yeni zam

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bir gruptaki alkollü içeceklere zam geldiğini açıkladı.

Aybaş, 3 Aralık'tan itibaren geçerli olacak yeni fiyat listesine de yer verdiği sosyal medya paylaşımında “Yorum yazmıyorum artık” ifadelerini kullandı.

1 Kasım, 7 Kasım ve 26 Kasım'da da üç ayrı gruba zam yapılmıştı.

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"ÖLÜMLER ÇOĞALACAK"

Aybaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Zamları müthiş derecede kanıksıyoruz kurbağa hikayesi misali her gelen müşteri zam var mı diye giriyor içeri bu zamlar durmayacak kaçak artacak merdiven altı üretim oluşacak devlet milyarlarca lira zarar edecek kaçak içkiden ölümler çoğalacak bizim ürünler satılmayacak artık. Etil alkol yasak ama çatır çatır satılıyor sürekli içenler bir müddet sonra hastalıklar ve ölümlerden kaçamayacak kimyasal içmek zamları kanıksamaktır. Kaçak içmek kanıksamaktır, stoklamak bile kanıksamaktır. Çare mi kaldı diyorsunuz ya çaresizsiniz ya çare sizsiniz."


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