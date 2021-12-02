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Sigaraya zam mı geldi? Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı açıkladı!

02.12.2021 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemlerde döviz kurunda yaşanan dalgalanmaların ardından zam furyası sigaralara da uzadı. Yakın zaman önce de bir başka sigara grubuna zam gelmişti. Twitter’dan açıklama yapan Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bir sigara grubuna 2 TL zam geldiğini duyurdu.

Sigaraya zam mı geldi? Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı açıkladı!

Yeni sigara fiyatlarını açıklayan Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, ‘’maliyet ve kur farkı’’ nedeniyle bir sigara grubuna 2 TL zam yapıldığını açıkladı. Zam kararının ardından 14 TL olarak satılan sigaranın fiyatı 16 TL’ye yükseldi.

SİGARAYA ZAM MI GELDİ?

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yeni fiyatları açıklayan Aybaş, diğer sigara gruplarına da zamların geleceğini ifade etti. Sigara grubuna yapılan zammın 2 TL olduğunu ifade eden Aybaş, zammın gerekçesini "maliyet ve kur farkı" olarak açıkladı.

Zam kararının ardından 14 TL'ye satılan sigaranın fiyatı 16 TL'ye çıktı.

YILBAŞINDA YİNE GELECEK

Aybaş ayrıca, yaptığı diğer paylaşımda "2’nci zam yani ÖTV zammı yılbaşında yine gelecek" ifadelerini kullandı.

EKİM AYINDA DA ZAM GELMİŞTİ

Ekim ayının başlarında da bir başka sigara grubuna zam gelmişti. 16 TL olan sigaralar 17 TL, 17 TL olan sigaralar 18 TL, 18 Türk lirası olan sigaralar da 19 TL olmuştu.

Sigaraya zam mı geldi? Yeni sigara fiyatları Twitter’dan duyuruldu…Sigaraya zam mı geldi? Yeni sigara fiyatları Twitter’dan duyuruldu…
Sigaraya zam mı gelecek? Tekel Bayiler Platformu Başkanı Aybaş'tan flaş paylaşımSigaraya zam mı gelecek? Tekel Bayiler Platformu Başkanı Aybaş'tan flaş paylaşım


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