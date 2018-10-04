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Türkiye tepki göstermişti! ABD cevap verdi

DÜNYA HABERLERİ  | 04.10.2018 19:31 | Son Güncelleme

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Joseph Votel, Türkiye ile ABD arasındaki Münbiç mutabakatına ilişkin, Münbiç yol haritası kapsamındaki yükümlülüklerine bağlı olduklarını ve mutabakatın uygulanması konusunda bekledikleri noktada olduklarını öne sürdü.

Türkiye tepki göstermişti! ABD cevap verdi

Orgeneral Votel, ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) telekonferans yöntemi ile bağlanarak Ortadoğu'daki ABD operasyonlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bir gazetecinin Münbiç yol haritasının amaçlarından birinin Münbiç'i YPG/PKK'dan temizlemek olduğunu ancak bunun henüz gerçekleşmediğini hatırlatarak ABD'nin bunu ne zaman sağlayacağıyla ilgili sorusunu Votel, "Münbiç yol haritası ile ilgili olmamız gereken nokta konusunda doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum. Bu takvimlerin çoğu ile ilgili bunun şartlara bağlı olacağının altını çizmiştik. Ancak üç aşağı beş yukarı olmamız gereken noktada olduğumuzu düşünüyorum. Tamamı değilse de YPG'nin çoğunluğu Münbiç'in dışında. Tabii bu yol haritasını uygularken yapmamız gereken faaliyetler var." şeklinde cevapladı.

"KESİNLİKLE ANLAŞMAYA BAĞLIYIZ"

Türkiye ile ortak devriyeler için çalıştıklarını belirten Votel, eğitmenlerin eğitimlerinin başladığını, devriyeye katılacak güçlerin eğitimleri için ise hazırlıkların yapıldığını kaydetti.

AA muhabirinin Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamalarını hatırlatarak "Münbiç yol haritasının 90 gün içinde uygulamaya geçmiş olması gerektiği halde henüz ortak devriyeler bile başlamadı. Bu gecikmeden kim sorumlu? Türkiye mi ABD mi?" sorusu üzerine Votel, "Hiç kimse sorumlu değil. Bu, anlaşmanın şartlara bağlı uygulanmasıdır. Bu konuda en başından beri açık olduk ve bu konuda ilerliyoruz." dedi.

"Harcanan süre dikkate alındığında, ABD'nin Türkiye ile yaptığı anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerine halen bağlı olduğunu söyleyebilir misiniz?" sorusuna ise Votel, "Kesinlikle. Kesinlikle anlaşmaya bağlıyız." yanıtını verdi.

Eğitimlerde yer alacak üst düzey askerlerin Türkiye'ye gittiğini hatırlatan Votel, "Bugüne kadar bölgede tansiyonu düşürmeye yardımcı olmak üzere 54 bağımsız devriye düzenlememiz de bunu (bağlılığımızı) nasıl yerine getirdiğimizin bir göstergesidir." değerlendirmesini yaptı.

İRAN'LA SAVAŞMANIN PEŞİNDE DEĞİLİZ

İran'ın Suriye ve Irak'a balistik füze fırlatmasına da değinen Votel, bunu "düşüncesiz, güvenli olmayan ve tehditkar" bir davranış olarak niteleyerek, İran'a Rusya'nın ABD güçleri ile kurduğu iletişim kanalını kullanması çağrısında bulundu.

İran'ın Irak ve Suriye'ye balistik füzeleri parçalar halinde soktuğu iddialarını da değerlendiren CENTCOM Komutanı, "Onların Suriye'ye komşuları tehdit edecek bazı ölümcül silahları naklettiğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD'nin İran'ın bölgede sebep olacağı bir çatışmaya karşı hazırlıklı olduğunu da belirten Votel, İran'la bir savaşın peşinde olmadıklarını, İran'ın bölgede neden olduğu istikrarsızlığa karşı diplomatik ve ekonomik yaptırımlarla mücadele ettiklerini anlattı.

Rusya'nın Suriye'ye S-300 füze savunma sistemleri vermesine de değinen Votel, sistemlerin gereksiz bir gerginliğe neden olacağını ve ABD'nin ülkeye giren her türlü silahtan kaygılandığını belirtti.

AFGANİSTAN'DA BİR ABD ASKERİ ÖLDÜ

Afganistan'da Taliban ve DEAŞ ile mücadeleyi Afgan ordusu açısından "kanlı bir yaz" olarak niteleyen Votel, Afgan kuvvetlerindeki kayıpların son zamanlarda arttığını kaydetti.

Bugün bir ABD askerinin de Afganistan'da çatışma sırasında öldürüldüğünü anımsatan Votel, Amerikan askerlerinin Afganistan'daki seçimlerde il ve ilçe merkezlerindeki seçim güvenliğine ilişkin faaliyetlerde aktif rol alacağını dile getirdi.

Votel, ABD'nin, Afganistan'da paralı paramiliter güçlerin kullanılması tartışmalarına katılmadığını belirtti.

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ABD Türkiye Joseph Votel münbiç ABD Merkez Kuvvetler

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