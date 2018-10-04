Türkiye tepki göstermişti! ABD cevap verdi

Orgeneral Votel, ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) telekonferans yöntemi ile bağlanarak Ortadoğu'daki ABD operasyonlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bir gazetecinin Münbiç yol haritasının amaçlarından birinin Münbiç'i YPG/PKK'dan temizlemek olduğunu ancak bunun henüz gerçekleşmediğini hatırlatarak ABD'nin bunu ne zaman sağlayacağıyla ilgili sorusunu Votel, "Münbiç yol haritası ile ilgili olmamız gereken nokta konusunda doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum. Bu takvimlerin çoğu ile ilgili bunun şartlara bağlı olacağının altını çizmiştik. Ancak üç aşağı beş yukarı olmamız gereken noktada olduğumuzu düşünüyorum. Tamamı değilse de YPG'nin çoğunluğu Münbiç'in dışında. Tabii bu yol haritasını uygularken yapmamız gereken faaliyetler var." şeklinde cevapladı.

"KESİNLİKLE ANLAŞMAYA BAĞLIYIZ"

Türkiye ile ortak devriyeler için çalıştıklarını belirten Votel, eğitmenlerin eğitimlerinin başladığını, devriyeye katılacak güçlerin eğitimleri için ise hazırlıkların yapıldığını kaydetti.

AA muhabirinin Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamalarını hatırlatarak "Münbiç yol haritasının 90 gün içinde uygulamaya geçmiş olması gerektiği halde henüz ortak devriyeler bile başlamadı. Bu gecikmeden kim sorumlu? Türkiye mi ABD mi?" sorusu üzerine Votel, "Hiç kimse sorumlu değil. Bu, anlaşmanın şartlara bağlı uygulanmasıdır. Bu konuda en başından beri açık olduk ve bu konuda ilerliyoruz." dedi.