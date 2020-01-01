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  4. Türkiye ve dünya 2020'ye böyle girdi

Türkiye ve dünya 2020'ye böyle girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 11:01 | Son Güncelleme

Yılbaşı tüm Türkiye ve dünyada coşkuyla katlandı. İstanbul'da kutlamaların adresi Ortaköy oldu. ABD'nin New York kentinde ise binlerce kişi Times Meydanı'nı doldurdu.

Yeni yıl dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Ortaköy Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe katılmak isteyen vatandaş ve turistler, akşam saatlerinden itibaren alana geldi.

Polis ekipleri, meydanın iki girişinde de yoğun güvenlik önlemi aldı. Vatandaşlar, ekipler tarafından arandıktan sonra alana alındı.

Meydanda kurulan platformdan çalınan şarkılara eşlik eden vatandaşlar, gönüllerince eğlendi.

Etkinliğe katılanlar, deniz yüzeyine kurulan platformdan yapılan havai fişek ve ışık gösterisi ile Büyük Mecidiye Camisi ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü manzarasıyla yeni yıla "merhaba" dedi.

BİNLERCE KİŞİ TİMES MEYDANI'NI DOLDURDU

New York'un merkezi kabul edilen Times Meydanı'nı dolduran yüz binlerce kişi, sabah saatlerinden itibaren New York Polis Teşkilatının (NPYD) kurduğu kontrol noktalarından tek tek aranarak içeri alındı.

Polis, kutlamaya gelenlerin yanında şemsiye, sırt çantası gibi malzeme taşımasına izin vermezken, olası terör tehdidine karşı da çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

NYPD'den polis şefi Terenca Monahan, kutlamalar boyunca meydanda ve metro istasyonlarında binlerce üniformalı ve sivil polisin görev yaptığını, ağır silahlı anti terör timlerinin, bomba koklayan k-9 polis köpeklerinin ve acil servis araçlarının da hazır tutulduğunu söyledi.

Binden fazla güvenlik kamerası ile izlenen meydan, zaman zaman polis helikopterleri ve 3D donanımlı termal kameralar bulunan insansız hava araçları ile de havadan kontrol edildi.

BU YILKİ TEMA İLKİM DEĞİŞİKLİĞİ

Bu yılki teması "İklim değişikliği" olan Times Meydanı'ndaki kutlamada gösteriler akşam saat 18.00'de başlayarak 12.30'a
kadar sürdü.

Değişik pop müzik ve dans gruplarının performanslarını sergilediği kutlamalar kapsamında Sam Hunt ve X Ambassadors gibi ünlü ses sanatçıları da konser verdi.

Saatlerin gece yarısı 23.59 gösterdiğinde, New York Belediye Başkanı Bill de Blasio ile devlet okullarından seçilen bilim öğretmenleri ve öğrencileri, 60 saniyede düşecek olan kristal topun düğmesine bastı.

Enerji tasarruflu 32 binden fazla LED ampulünden oluşan 3,6 metre çapında ve yaklaşık 5,5 ton ağırlığındaki kristal top meydandaki kalabalığın geri sayımı ile 21 metrelik bir direkten aşağı bırakıldı.

Yurt dışından ve ABD'nin değişik eyaletlerinden alanı dolduran yüzbinlerce kişi, yeni yılın ilk dakikalarında binalardan bırakılan bir ton 360 kilogram konfeti yağmuru ve piroteknik gösterisi altında sevinç çığlıkları atarak yeni yıla girdi.

Ulusal kanallar, internet portalları ve sosyal medya aplikasyonları üzerinden canlı yayınlanan Times Meydanı'ndaki kutlamaları dünya genelinde yaklaşık 1 milyar kişinin izlediği kaydedildi.

Kaynak: AA-DHA


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Anahtar Kelimeler:
Küçük Kadınlar Türkiye dünya Times Meydanı

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