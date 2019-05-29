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"Türkiye ve Yunanistan ileri bakmalı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 23:43 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin: - "Çalkantılı bir geçmişimiz var. Ama başka ülkeler arasında da oldu. Artık ilerlememiz lazım" - "(Yunanistan'a kaçan darbeciler) Sığınacak yer arayan suçlu olduğu belli kişiler bile bu fırsatı buldu. Bir şekilde burada koruma, bir yer edindiler. Bu ilişkilerde sıkıntı yaratan bir diğer mesele ve bunu gelecek dönemde ustalıkla ele almalıyız" - "(Sözde "Pontus soykırımı") Bize göre böyle bir şey yaşanmadı. 1919'dan 1994'e kadar herkes neredeydi. Venizelos Atatürk'ü 1930'larda neden Nobel Barış Ödülü için aday gösterdi"

ATİNA (AA) - Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin, Türkiye ve Yunanistan arasındaki ikili ilişkiler için, "Çalkantılı bir geçmişimiz olmuş olabilir. Ama benzer durumlar birçok başka ülke açısından da geçerli. Artık ilerlememiz lazım." dedi.

Özügergin, Marketnews.gr'ye verdiği mülakatta iki ülke ilişkilerini değerlendirdi.

Sözde "Pontus soykırımı" hakkında Özügergin, "Yunanistan'da bazı çevrelerin iddia ettiği gibi bir şey yaşanmadı. 1919'dan (Sözde soykırımın Yunan Parlamentosunda kabul edildiği) 1994'e kadar herkes neredeydi, sormak kimsenin aklına gelmedi mi? Venizelos Atatürk'ü 1930'larda neden Nobel Barış Ödülü için aday gösterdi? Venizelos bu iddiaların farkında değil miydi? Bu (iddialar) gerçeklerden ziyade siyasi ihtiyaçlarla körüklenen bir tarih yorumu ve sunumu." değerlendirmesinde bulundu.

Özügergin, iki tarafın da farklı anlatıları olduğuna ve bir tarafın diğerini ikna etmesinin güçlüğüne işaret ederek, "Yapılması gereken artık yolumuza devam etmek. Aksi takdirde daireler çizeriz." diye konuştu.

Avrupa'da geçmişlerinde sürekli savaşmış pek çok ülkenin olduğunu ancak bu ülkelerin tarihi acıları aşabildiklerini vurgulayan Özügergin, "Çalkantılı bir geçmişimiz olmuş olabilir. Benzer durumlar birçok başka ülke açısından da geçerli. Artık ilerlememiz lazım. Geçmişi silmeden, unutmadan da ilerlemek mümkün." ifadelerini kullandı.

Özügergin, iki ülkenin her zaman dinamik bir ilişkiye sahip olduğunu dile getirerek, "Umarım Yunan halkını ve ikili meselelerle uğraşan meslektaşlarımı gerçekten dostluk ve iş birliği istediğimize ikna edebilirim." şeklinde konuştu.

Yunan adalarını pek çok Türk turistin ziyaret ettiğini anımsatan Özügergin, "Yunanistan, Avrupa Birliği'nde yaz ayları süresince Türklere vize kolaylığı sağlanması için ısrar eden nadir ülkelerden biri. Düşmanınız için bu kadar uğraşır mıydınız? Hayır. Bunu ancak sizi ziyaret etmesini istediğiniz insanlar için yaparsınız. Bu gibi çok basit işaretler bile aramızdaki mesafeyi daraltmak için umut olduğunu gösteriyor." dedi.

Özügergin, Türk Dışişleri Bakanlığının, Yunanistan'ın teröristler için güvenli liman olduğuna yönelik açıklamasına ilişkin bir soruya da, "Terör sınır tanımaz. O yüzden hep beraber iş birliği yapmadan terörizmle mücadele zora girer. Kayıtlarımıza göre, Türkiye'de adaletten kaçan çok sayıda kişi burada yaşıyor. Bizce maalesef Yunanistan bir transit ülke olmaktan çıktı, hedef ülke haline geldi." cevabını verdi.

Yunanistan'ın FETÖ mensupları için adres haline gelmesinin 2016'daki darbe girişimi sonrası ortaya çıktığını ve bu gidişatın aslında Yunanistan için de büyük bir sorun teşkil edeceğini anlatan Özügergin şunları kaydetti:

"Kaçacak yer arayan, suçlu olduğu belli kişiler bile bu fırsatı buldu. Bir şekilde buraya sığındılar, kendilerine bir yer edindiler. Bu ise ikili ilişkilerde sıkıntı yaratan bir diğer mesele haline geldi. Bu konuyu önümüzdeki dönemde ciddiyetle ele almalıyız. Ben Yunanistan'ın darbelere karışan kişilerin hamisi olmak gibi bir görüntü vermek istemeyeceğini düşünüyorum."

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Atina Büyükelçisi Burak Özügergin Yunanistan

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