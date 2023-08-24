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  4. Türkiye'ye girmek isterken yakalandı! Tırdaki para dudak uçuklattı

Türkiye'ye girmek isterken yakalandı! Tırdaki para dudak uçuklattı

24.08.2023 20:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollanda'dan gelen ve Bulgaristan'da x-ray aramasın giren bir tırda 200 bin euro para ele geçirildi. Türkiye'ye girecek olan tırdaki motor bölümüne saklanan paralara el konuldu.

Türkiye'ye girmek isterken yakalandı! Tırdaki para dudak uçuklattı

Hollanda’dan gelen ve Bulgaristan’ın Kapitan Andreevo Sınır Kapısı’ndan geçerek Türkiye’ye giriş yapmak isteyen Türkiye plakalı tırın motor bölümünde 200 bin euro ele geçirildi.

X-RAY'DE YAKALANDI

Hollanda’dan gelen ve Bulgaristan’ın Kapitan Andreevo Sınır Kapısı’ndan geçerek Türkiye’ye giriş yapmak isteyen Türkiye plakalı tırın motor bölümünde 200 bin euro ele geçirildi.Hollanda’dan çıkan ve Türkiye’ye giriş yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı’nın karşısında bulunan Kapitan Andrevo Sınır Kapısı’na gelen tır ve sürücüsü risk analizleri çerçevesinde x-ray taramasına yönlendirildi. Burada yapılan fiziki kontroller sonrasında tırın soğutma bölümünde yoğunluk tespit edilmesi üzerine sökülen soğutucu kısmında yapılan aramada paketlenmiş 202 bin 850 euro nakit para ele geçirildi. Ele geçirilen paraya el konulurken, Haskovo Bölge Savcılığına bağlı Svilengrad Bölge Savcılığı’nın gözetiminde bir gümrük müfettişi tarafından ön duruşma başlatıldı. (İHA)

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Hollanda Tır

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