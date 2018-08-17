Türkiye'ye yatırım yapan Katar eleştirilerin hedefinde

Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapılacağını açıklanması, Katar'da yayımlanan gazetelerin de birinci sayfalarındaydı. Al Watan gazetesi başyazısında "Katar Türk halkına desteğini sözde bırakmadı, eyleme döktü" dedi ve ekledi:

Gazeteye yazan Ahmed Shaban, "Her zaman olduğu gibi Katar rejimi halkının parasını savuruyor, Tamim Ankara'yı tatmin etmek için 15 milyar dolar yatırım sözü verdi" ifadelerini kullandı.

Al İttihad'ın haberinde Türkiye'nin Pastör Brunson'u serbest bırakmaması nedeniyle Katar'ın Türkiye'ye 15 milyar dolarlık yatırımının "ABD ile doğrudan karşı karşıya gelme" anlamına geleceği aktarıldı.

Gazete, Katar'ın Ankara'nın zayıflayan ekonomisi karşısında sessiz kalması nedeniyle, Türkiye'de Katar'ın "nankörlüğü" hakkında kampanya başlatıldığını, bunun üzerine Katar'ın Türkiye'yi kurtarmak için "aceleyle" harekete geçtiğini yazdı.

"Bu önemli inisiyatif, Doha ve Ankara'nın her koşuldaki somut dayanışmasını ve birbirlerine karşılıklı bağımlılığını gösteriyor."

Devletin kontrolündeki bir diğer gazete olan Al-Sharq'a yazan Sadık Muhammed al-Amari de "Katar ve Türkiye'nin ittifakı tüm engelleri aşıyor" diye yazdı:

"Yardım paketi Katar'ın kararının bağımsızlığını ve gücünü hiçbir şüpheye yer bırakmadan gösteriyor."

Londra merkezli Rai al-Youm internet sitesi başyazısında, "Katar 2 yıldır Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır'ın boykotuna uğrarken yanında olan Türkiye'ye böylesi kritik bir dönemde şükranını gösterdi. Fakat bu hamle ABD Başkanı Trump'a ve Türk ekonomisine zarar verme planına karşı çıktığı için gerçek riskler içerebilir" ifadeleri yer aldı:

BAE TELEVİZYONU: İZOLE PARTNERLER

BAE merkezli Sky News Arabia ise Türkiye ve Katar'dan "izole partnerler" olarak bahsetti.

Televizyon kanalının haberinde son dönemde iki ülke arasında imzalanan diğer anlaşmalar da işlendi.

Suudi gazetesi: Katar zorla Türkiye'ye boyun eğmek zorunda kaldı

Suudi Arabistan gazetesi Al-Eqtisadiya, "Doha Ankara'nın eleştirilerine boyun eğmek zorunda kaldı" başlıklı makalesinde "4 ülkenin boykotu sonucu büyük ekonomik zarara uğrayarak felaket bir kriz yaşayan Katar, Türk medyasındaki eleştirilere boyun eğdi ve Türkiye'ye yatırım yardımında bulunmaya karar verdi" ifadeleri yer aldı.