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  4. Türkiye'yi Bakan Fidan ve Ömer Çelik temsil etti! Berlusconi'nin cenaze töreni sonrası Dışişleri'nden açıklama geldi

Türkiye'yi Bakan Fidan ve Ömer Çelik temsil etti! Berlusconi'nin cenaze töreni sonrası Dışişleri'nden açıklama geldi

15.06.2023 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin cenaze töreni için Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yola çıkmıştı. Fidan ve Çelik cenaze töreninde Türkiye'yi temsil etti. Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.

Türkiye'yi Bakan Fidan ve Ömer Çelik temsil etti! Berlusconi'nin cenaze töreni sonrası Dışişleri'nden açıklama geldi

Dışişleri Bakanlığı, Bakan Fidan’ın katılımıyla ilgili sosyal medya hesabından “Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'le birlikte İtalya'nın eski Başbakanı Silvio Berlusconi'nin cenaze törenine katılarak, dost ve müttefik İtalya'ya Türkiye’nin taziyelerini iletti. Dışişleri Bakanımız, ziyaret vesilesiyle Milano Başkonsolosluğumuz hizmet binasını da ziyaret etti” açıklamasını yaptı.

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Bakanlığın açıklamasında Fidan'ın İtalya ziyaretinden karelere de yer verildi.

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(DHA)

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Ömer Çelik Hakan Fidan Silvio Berlusconi

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