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  4. Türkiye'yi gururlandıran haber! MMU'nun ardından HÜRJET de piste çıktı

Türkiye'yi gururlandıran haber! MMU'nun ardından HÜRJET de piste çıktı

18.03.2023 21:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Milli Muharip Uçak'ın (MMU) ardından, HÜRJET'in de piste çıktığını belirterek, "Yerli ve milli jet uçağımız koşmaya başladı, gökyüzüne kavuşmak için gün sayıyor. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye'yi gururlandıran haber! MMU'nun ardından HÜRJET de piste çıktı

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'sini (TUSAŞ) etiketleyerek, HÜRJET'e ilişkin paylaşımda bulundu.

MMU'nın ardından, HÜRJET'in de piste çıktığını bildiren Demir, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Dün Bismillah dedik bugün Maşallah! Yerli ve milli jet uçağımız koşmaya başladı gökyüzüne kavuşmak için gün sayıyor. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bu gurur hepimizin."

Milli Muharip Uçak pist başında! Milli Muharip Uçak pist başında!

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Hürjet ismail demir

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