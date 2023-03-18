Türkiye'yi gururlandıran haber! MMU'nun ardından HÜRJET de piste çıktı

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'sini (TUSAŞ) etiketleyerek, HÜRJET'e ilişkin paylaşımda bulundu.

Dün Bismillah dedik bugün Maşallah!



MMU’dan sonra HÜRJET de piste çıktı. ????????✈️



Yerli ve milli jet uçağımız koşmaya başladı gökyüzüne kavuşmak için gün sayıyor. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bu gurur hepimizin.@TUSAS_TR pic.twitter.com/X6Au7sXl2p Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) March 18, 2023

MMU'nın ardından, HÜRJET'in de piste çıktığını bildiren Demir, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Dün Bismillah dedik bugün Maşallah! Yerli ve milli jet uçağımız koşmaya başladı gökyüzüne kavuşmak için gün sayıyor. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bu gurur hepimizin."