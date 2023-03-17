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İsmail Demir'den heyecanlandıran paylaşım: Milli Muharip Uçak pist başında!

17.03.2023 20:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin yerli ve milli savaş uçağı projesi Milli Muharip Uçak (MMU), piste çıktı. Kendi motorlarını kullanarak piste çıkan Milli Muharip Uçak, taksi testini başarıyla icra etti. Konuya ilişkin ise Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den paylaşım geldi. İşte haberin detayları...

İsmail Demir'den heyecanlandıran paylaşım: Milli Muharip Uçak pist başında!

Türk savunma sanayiinin en büyük projelerinden biri olan Milli Muharip Uçak (MMU) ile ilgili heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz aylarda ilk kez motorlarını çalıştıran Milli Muharip Uçak, bu kez de yer testlerinin bir sonraki aşaması olan taksi testlerine başladı.

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"UÇAĞIMIZ BUGÜN PİSTİN BAŞINDA"

Konuya ilişkin olarak Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Şehitlerimizin aziz hatırasına! Milli Muharip Uçak’ımızı 18 Mart’ta hangardan çıkaracağız demiştik. Uçağımız bugün pistin başında! Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde inşallah gök vatanımızda süzülmesine de şahit olacağız."

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Öte yandan Türkiye'nin hava gücüne büyük bir katkı yapacak uçağın 2025-2026'da ilk uçuşunun yapılması ve 2028 yılından sonra da envantere katılması bekleniyor.

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milli muharip uçak ismail demir

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