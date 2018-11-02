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Türkiye'yi sarsan haberle ilgili flaş gelişme

YAŞAM HABERLERİ  | 02.11.2018 12:42 | Son Güncelleme

DHA'nın Bingöl ve Erzincan sınırlarının kesiştiği, 2 bin 500 rakımlı Koşan Dağı'nda dağcıların tesadüfen bulduğunu duyurduğu izole yaşam süren aile ile ilgili ses getiren haberini Erzincan Valisi Ali Arslantaş yalanlandı. Çocukların konuşma bilmediği, devletin kayıtlarında bulunmadığı bilgilerinin doğru olmadığını belirten Vali Arslantaş, "Çocuklarının ikisi Tercan YİBO’dan mezun, diğer bir çocuğu ise Tercan MYO Bilgisayarlı Muhasabe bölümünden mezun olmuştur" dedi.

Vali Arslantaş, Tunceli- Bingöl ve Erzincan sınırlarının kesiştiği, 2 bin 500 rakımlı Koşan Dağı'nın zirvesine yakın yamaçtaki mağara gibi evde yaşayan aileyle ilgili açıklama yaptı.

Vali Arslantaş'tan Türkiye gündemindeki haber için açıklama

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Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Tunceli- Bingöl ve Erzincan sınırlarının kesiştiği, 2 bin 500 rakımlı Koşan Dağı'nın zirvesine yakın yamaçtaki mağara gibi evde yaşayan aileyle ilgili açıklama yaparak haberi yalanladı.
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Aileye engelli ve yaşlı aylığı kapsamında, son 8 yılda 77 bin 758 TL'lik ödeme yapıldığını belirten Vali Arslantaş, 150 küçükbaşı bulunan ailenin çocukları arasında üniversite mezunu olduğunun tespit edildiğini kaydetti.
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Vali Arslantaş'ın konuya ilişkin yazılı açıklaması şöyle:
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"02 Kasım 2018 tarihinde basına yansıyan Tercan ilçemizin Konarlı köyünde yaşayan Taşer ailesiyle ilgili aşağıdaki açıklamanın kamuoyuyla paylaşılması gereği hasıl olmuştur. Hüseyin Taşer (01/02/1953) adlı vatandaşımız ilçemiz Konarlı köyü nüfusuna kayıtlı eşi ve 5 çocuğu (2 erkek, 3 kız) ile aynı hanede, Konarlı köyü, Girnevik mezrası, Yukarıkom mevkinde (Tercan merkeze 53,9 km mesafede) tek katlı evde ikamet etmektedir.
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Şahsın nüfus kayıt örneği incelenmiş ve 10 çocuk (6 kız ve 4 erkek) babası olduğu anlaşılmıştır. Hüseyin Taşer adlı vatandaşımızın büyük oğlu Doğan Taşer (01.01.1967) isimli şahısın 2 kız (Cevahir (01/04/1982 Evli) ve Yazgül (1970 Evli) kardeşi ile İstanbul iline taşındığı ve daha sonra 2008 yılında diğer kız kardeşini (Mülkinaz 1983) yanına aldığı tespit edilmiştir. Diğer erkek çocuk olan Sezgin’in ise yine aynı köyde yaşayan bir vatandaşımızın hayvanlarına bakarak geçimini temin ettiği görülmüştür.
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Ailenin çocuklarının ikisinin 2005 yılında Tercan YİBO’dan mezun oldukları, diğer birinin ise Tercan MYO Bilgisayarlı Muhasabe bölümünden mezun oldukları tespit edilmiştir. Tercan SYDV tarafından ilk defa gelir testi için 14/05/2012 tarihinde dosya oluşturulmuş, en son 06/03/2018 tarihinde hane ziyareti yapılmıştır.
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2018 yılı içerisinde iki kez hane ziyareti yapılmış olup, ailenin yaşadığı yerin elverişli olmaması sebebiyle İlçe merkezinde veya köyde ulaşımın ve diğer ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabileceği bir konut bulunması ve vakıf imkanları dahilinde aileye kira yardımı yapılabileceği tavsiye ve teklif edilmiş ancak aile reisi Hüseyin Taşer '150 küçükbaş hayvanına ancak Yukarıkom mevkiinde bakabileceğini ve yaşadığı bölgede kendilerince ziyaret olarak bilinen 'Koşan Baba' türbesini yalnız bırakamayacağını' söyleyerek teklifi reddedilmiştir.
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Hüseyin Taşer adlı vatandaşımızın 2 engelli çocuğuna 30/12/2009 tarihinde 2022 sayılı kanun kapsamında engelli aylığı bağlanmış ve düzenli olarak ödemeleri halen devam etmektedir.
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Ayrıca eşi Emine Taşer 24/08/2017 tarihinden itibaren yine aynı kanun kapsamında yaşlı ve muhtaç aylığı almaktadır.
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Yine Emine Taşer’e engelli olan oğlu Metin Taşer’e baktığı için 06/07/2010- 19/01/2017 tarihleri arasında evde bakım aylığı (6 yılda toplam 77.758,00 lira) ödenmiş olup daha sonra rapor yetersizliğinden bu ödeme iptal edilmiştir.
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Diğer engelli çocuk Hacer Taşer için halen evde bakım ücreti ödenmektedir. Aileye halen aylık olarak toplam 2.806,47 TL nakit yardım yapılmaktadır."
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NASIL GÜNDEME GELDİ?

NASIL GÜNDEME GELDİ?
DHA devletin varlığından haberi olmayan 7 kişilik ailenin, 2018 yılında adeta mağara dönemini yaşadığını belirten haberi servis etti.
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Haber kısa sürede tüm medyada geniş yankı uyandırdı.
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İşte DHA muhabirinin objektifinden dikkat çeken fotoğraflar;
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Anahtar Kelimeler:
Bingöl Erzincan Hoşan Dağı Mağara

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Okuyucu Yorumları 233 yorum
Cennettlik insan görmek isteyen doya doya bu aileyi izlesin.. İnanıyorum ki sorgusuz sualsiz Allahın cennetine gireceklerdir. Gözlerim doldu yazarken..
@emre_dizdar_1986 OKUMALARI YOK İLK EMİR YOK
HABERİN BAŞLIĞI cumhurbaşkanı erdoğanı BİLMİYORLAR! GÖZÜMÜZE NELERİ DOKMAK İSTİYORSAN ÖYLE YAZIYORSUN MYNET! yazık ki çok yazıl bir başlık habere ayılan başlığa bak
@emre_dizdar_1986 hadi ordan,
İLK EMİR OKUDAN KASTIN OKULDA OKUMAK MI YOKSA KURAN OKU MU yoksa PEYGAMBER EFENDİMİZE SALLALLAH ALEYHİSSELLEME VERİLEN EMİR Mİ?
@emre_dizdar_1986 ne mutlu onlara ole bi adamin varligindan habersizler emin olki hic bir kayiplari yok ! bole bir adami taniyacagina dagin basinda ayilarla yasa yilan felan ye ama tanima gorme bilme
@emre_dizdar_1986 okuyupta asam olamayanda var
cennetlik olmak ne gerektirir?
@emre_dizdar_1986 evren i oku kendi kendine olamayışını birinin yarattığı oku diyo rabbini okumayı bil tanı kendini nasıl tanıtmış
@mgursen KONUŞMA DİLLERİ YOK İLK EMİR OKU NUN NE OLDUĞUNU BİLİYORSAN CEVABI DA BİLMEM GEREKİR
@mgursen DİREK CENLETLİK DEMİŞLER ONDAN SÖYLEDİM
Adamın arkasında güneş paneli yok mu? Maşallah teknolojide benden ilerideler.
haberi tamamen okumadan yorum yapmayin lütfen.
@white_hawk79 buda Medeni insan işte anlamadan cevap veren
Adam olarak ta senden ilerideler
Lux hayat buna denir, bu aile hür yaşıyor, ne ödiyecek faturaları var, ne ödiyecek park masrafları var, ne ödiyecek sağdan soldan insanları saran cezaları var. bu yaşam süper yaşam sen mağara yaşamı de fakat bu herkese nasip olmazi bi den bak bırakırlarmı seni? devlet burakmaz, kapital burakmaz, gel öde diyecekler öyle kolay kaçmak yok!
Adam biktik bu hayattan diyor sen ne diyorsun
Seni tutan yok bir üç beş ay kal bakalım hiç birşey olmayan yerde
@ayhan_1981_lelov Adam tek hayat yaşamış hayatı bu, takaş yaşam? süper yaşam, ver bir karpuz al bir kilo soğan, ver iiki kilo buğday al 4 tane yumurta, al bir küzü ver 100 mrcımek çok basit, ne zabita karışır, ne payını alacak mafya kurum zümresi nede aç kemik arıyan aç kurtar karışır:. iki kişi arasında olan benim meyvem var senin sebzen öburu kurusu var takaş komünizmnin temeli.
@ayhan_1981_lelov bizim yaşadığımız hayattan (yaşamaksa tabii) haberleri yokta ondan
:=) vala aynısını denemiş değil yaşamışım, ya kardeşim uzaydan gelmiş değilizki, ülkemizin bir çok yeri 80 , 90lara dek hata hala öyle, inanmasın ama öyle ve çok özenirim.
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