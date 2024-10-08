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  4. Türkiye'yi utandıran görüntü! Sıla bebeğin cansız bedeni minik tabuta sığdı... Gözyaşlarıyla teslim aldılar

Türkiye'yi utandıran görüntü! Sıla bebeğin cansız bedeni minik tabuta sığdı... Gözyaşlarıyla teslim aldılar

08.10.2024 10:59
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Cinsel istismar ve şiddete uğradığı tespit edilen 2 yaşındaki sıla bebek, bir aydır Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde yaşam mücadelesi veriyordu. Türkiye'yi kahreden haber dün geldi. Hayatını kaybeden Sıla bebeğin cenazesi bugün iki teyzesi tarafından alınırken, minik tabut herkesi ağlattı.

Sıla bebeğin başına gelenler tüm Türkiye hem utandırdı hem kahretti. Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde komşularının çocukları tarafından cinsel istismara ve şiddete maruz kaldığı iddia edilen minik Sıla, yoğun bakımda entübe olarak yaşam mücadelesi veriyordu.

SILA BEBEK DAHA FAZLA DAYANAMADI

Ailesi, hastane önünde umutla beklerken, ilaçlara yanıt vermeyen bebeğin durumu ağırlaşarak ölümle sonuçlandı.

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ANNE VE 4 KİŞİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili olarak anne Bakiye Y. ve komşu çocukları dahil 5 kişinin tutuklu bulunduğu soruşturma sürerken, Sıla bebeğin cenazesi Tekirdağ Şehir Hastanesi morgundan ailesi tarafından alındı.

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GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

Cenaze teslim alınırken bebeğin 2 teyzesi gözyaşlarına boğuldu.

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Cenaze, Altınova Yeni Camii'nde kılınacak namazın ardından Yeni Şehir Mezarlığı'na defnedilecek.

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(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ bebek sıla
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