Türkiye'yi utandıran görüntü! Sıla bebeğin cansız bedeni minik tabuta sığdı... Gözyaşlarıyla teslim aldılar

Sıla bebeğin başına gelenler tüm Türkiye hem utandırdı hem kahretti. Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde komşularının çocukları tarafından cinsel istismara ve şiddete maruz kaldığı iddia edilen minik Sıla, yoğun bakımda entübe olarak yaşam mücadelesi veriyordu.

SILA BEBEK DAHA FAZLA DAYANAMADI

Ailesi, hastane önünde umutla beklerken, ilaçlara yanıt vermeyen bebeğin durumu ağırlaşarak ölümle sonuçlandı.

ANNE VE 4 KİŞİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili olarak anne Bakiye Y. ve komşu çocukları dahil 5 kişinin tutuklu bulunduğu soruşturma sürerken, Sıla bebeğin cenazesi Tekirdağ Şehir Hastanesi morgundan ailesi tarafından alındı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

Cenaze teslim alınırken bebeğin 2 teyzesi gözyaşlarına boğuldu.

Cenaze, Altınova Yeni Camii'nde kılınacak namazın ardından Yeni Şehir Mezarlığı'na defnedilecek.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır