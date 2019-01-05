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Türkiye'yi yasa boğan haber! Mertcan hayata tutunamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2019 10:19 | Son Güncelleme

Hatay'ın İskenderun ilçesinde babası tarafından şiddet uygulandığı iddia edilen çocuk, 3 gündür tedavi gördüğü hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Babası Mehmet Y. tarafından başına sert bir cisimle vurularak yaralandığı iddiasıyla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılan 6 yaşındaki Mertcan Y. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine 3 gün önce Gültepe Mahallesi'ndeki bir adrese giden 112 Acil Servis ekipleri, başına sert bir cisimle vurulduğu değerlendirilen 6 yaşındaki Mertcan Y.'yi İskenderun Devlet Hastanesine kaldırmıştı.

Çocuk, hastanenin cerrahi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı. Soruşturma kapsamında eşinden 1,5 yıl önce boşanan baba Mehmet Y, oğluna şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuklanmıştı.

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AA

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Mertcan hatay

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Okuyucu Yorumları 38 yorum
Her bir hücren o meleğin çektiği acının binlerce mislini çekerek yaşa bu hayatta.psikopat adi yaratık
Allah cezanı versin.Dilerim senin sonun da aynı şekilde olur.İnsan olamazsın.
buna ne yorum yapılır ki yazık
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