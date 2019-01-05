Türkiye'yi yasa boğan haber! Mertcan hayata tutunamadı

Babası Mehmet Y. tarafından başına sert bir cisimle vurularak yaralandığı iddiasıyla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılan 6 yaşındaki Mertcan Y. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine 3 gün önce Gültepe Mahallesi'ndeki bir adrese giden 112 Acil Servis ekipleri, başına sert bir cisimle vurulduğu değerlendirilen 6 yaşındaki Mertcan Y.'yi İskenderun Devlet Hastanesine kaldırmıştı.

Çocuk, hastanenin cerrahi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı. Soruşturma kapsamında eşinden 1,5 yıl önce boşanan baba Mehmet Y, oğluna şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuklanmıştı.

AA

