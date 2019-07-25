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"Türkiye'de 60 yurdumuzda 7 bin 500 öğrenci konaklıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 19:10 | Son Güncelleme

TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu: - "Türkiye'de 60 yurdumuzda 7 bin 500 öğrenci konaklıyor. Bu öğrencilerimizin maddi ve manevi gelişimlerine katkı sağlayacak şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz"

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı Enes Eminoğlu, "Türkiye'de 60 yurdumuzda 7 bin 500 öğrenci konaklıyor. Bu öğrencilerimizin maddi ve manevi gelişimlerine katkı sağlayacak şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz." dedi.

Eminoğlu, TÜGVA Araklı İlçe Temsilciliğinin açılışında yaptığı konuşmada, TÜGVA olarak çıktıkları yolda 4 yılda Türkiye'nin dört bir tarafında çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Ülke genelinde yürüttükleri gençlik çalışmaları sayesinde üye sayılarının 50 bini geçtiğini belirten Eminoğlu, "Bugün 81 vilayette, 420 ilçede bu çalışmaları genç kardeşlerimiz canla, başla yerine getiriyor. Türkiye'de 60 yurdumuzda 7 bin 500 öğrenci konaklıyor. Bu öğrencilerimizin maddi ve manevi gelişimlerine katkı sağlayacak şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz." diye konuştu.

Eminoğlu, "İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır" hadisi şerifini merkeze alarak dokundukları her gence ilinin, ilçesinin ve ümmetinin kaderini değiştirecek bir genç olacağı şuuru ile yaklaştıklarını vurguladı.

Araklı Belediye Başkan Vekili Ekrem Reis ise ilçede TÜGVA'nın şubesini açmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

TÜGVA'nın, eğitimin her aşamasında kırılgan olabilecek tüm süreci titizlikle kollayan, dünya üzerinde iyi ve güzele dair ne varsa savunan, her daim hakkın ve adaletin tarafında olacak milli bir nesil yetiştirme gayretiyle hizmet verdiğinin altını çizen Reis, şöyle devam etti:

"TÜGVA geleneklerine bağlı kalarak, çağın gereklerini iyi okuyabilen, topluma ve insanlığa değer katan bir gençlik için çalışmaktadır. Gayemiz, öz güveni yüksek, yenilikçi, çalışkan, iyi ahlaklı, merhametli, bulunduğu toplumun değerleriyle özdeşmiş, başarılı ve sorumluluk sahibi gençlerin yeni nesil projeler hazırlarken kendilerini geliştirdikleri bir vakıf kültürüyle ilçemizde eğitime ivme kazandırmak ve bu vakfın ışığında aydınlanmış bir nesille Türkiye'nin 2023 hedeflerine Araklı'dan katkı sağlamaktır."

Konuşmaların ardından TÜGVA Araklı İlçe Temsilciliğinin açılışı, Araklı Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin, Belediye Başkan Vekili Reis, Eminoğlu ve diğer ilgililer tarafından gerçekleştirildi.

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Trabzon TÜGVA Araklı Temsilciliğinin açılışı TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu

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