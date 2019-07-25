Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı Enes Eminoğlu, "Türkiye'de 60 yurdumuzda 7 bin 500 öğrenci konaklıyor. Bu öğrencilerimizin maddi ve manevi gelişimlerine katkı sağlayacak şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz." dedi.

Eminoğlu, TÜGVA Araklı İlçe Temsilciliğinin açılışında yaptığı konuşmada, TÜGVA olarak çıktıkları yolda 4 yılda Türkiye'nin dört bir tarafında çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Ülke genelinde yürüttükleri gençlik çalışmaları sayesinde üye sayılarının 50 bini geçtiğini belirten Eminoğlu, "Bugün 81 vilayette, 420 ilçede bu çalışmaları genç kardeşlerimiz canla, başla yerine getiriyor. Türkiye'de 60 yurdumuzda 7 bin 500 öğrenci konaklıyor. Bu öğrencilerimizin maddi ve manevi gelişimlerine katkı sağlayacak şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz." diye konuştu.

Eminoğlu, "İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır" hadisi şerifini merkeze alarak dokundukları her gence ilinin, ilçesinin ve ümmetinin kaderini değiştirecek bir genç olacağı şuuru ile yaklaştıklarını vurguladı.