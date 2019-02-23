Türkiye'de her 100 çocuktan 3'ü skolyoz

Gül KABA-Ömer HASAR/İSTANBUL, (DHA) - Haliç Üniversitesi ve Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'de skolyozun (omurga eğriliği) görülme sıklığını ortaya koymak için 17 bin çocuk üzerinde ilk kez yapılan araştırmada her 100 çocuktan 3'ünün skolyoz olduğu ortaya çıktı.

Sağlık Bakanlığı ve Haliç Üniversitesinin de yürütücü olduğu çalışma ile 2017 yılında 10-15 yaş grubunda orta öğrenime devam eden Türkiye'deki her seviyeden kura usulüyle belirlediği 85 okulda 17 bin çocuk üzerinde 'Adölesan İdiyopatik Skolyoz Prevelans' araştırması gerçekleştirdi. Araştırmaya göre her 100 çocuktan 2,5 veya 3'ü skolyoz. Yine aynı araştırmada skolyozun kız çocuklarında erkek çocuklarına göre daha fazla görüldüğü tespit edildi.

100'e yakın fizik tedavi uzmanı ve fizyoterastin katılımıyla Türkiye'de ilk kez yapılan araştırma ekibinde yer alan Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Hürriyet Gürsel Yılmaz, araştırmayla skolyozun Türkiye'deki görülme sıklığını ortaya koymayı amaçladıklarını söyledi. Erken tanının ve ailelerdeki farkındalığın önemine vurgu yapan Prof. Dr. Yılmaz, "En sık görülme yaşı 9-10 yaş. 10-15 yaş arasındaki sıklık dünyada yüzde 2-3 civarında. Yani her çocuktan 2 veya 3'ünde skolyoz var. Araştırmalar da bu verileri destekliyor. Farkındalık ne kadar çok artırılırsa erken tanı gerçekleştirilir. Özellikle ailelere çocuklarının omurgalarını düzenli aralıklarla kontrol etmelerini tavsiye ediyorum" dedi.