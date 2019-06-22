Türkiye’de okumak için sıraya girdiler

ADDİS ABABA (AA) - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından yürütülen Türkiye Bursları programına Etiyopya'dan bin 500 öğrenci başvuru yaptı.

Bu yıl dünyanın dört bir yanından yaklaşık 150 bin başvuruyla bu konuda rekora ulaşan Türkiye Bursları gelişmekte olan Afrika coğrafyasından da büyük ilgi topluyor.

Türkiye’deki akademik hayatta edindiği tecrübe ve bilgi birikimini kendi ülkelerine taşımak isteyen Etiyopyalı gençler yaklaşık bir haftadır başkent Addis Ababa’daki Türkiye Maarif Vakfı binasında mülakat heyecanı yaşıyor.

Sosyal bilimlerden mühendisliği, ekonomiden güzel sanatlara çeşitli dallarda lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimi görmek isteyen gençlerin Türkiye’de okumayı tercih etmelerinin başında kaliteli bir eğitim alma, iki ülke arasındaki kültürel benzerlik ve geçmişten bugüne uzanan tarihi yakınlık geliyor.

Burs mülakatlarına çağrıldığını öğrenerek başkente gelenler arasında yüzlerce kilometre yol kat edenler de yer alıyor.

- Bu yıl 150 binle rekor kırıldı