Türkiye'deki Malay öğrenciler "Nusantara Festivali"nde kültürlerini tanıttı

Osmanlı Malay Dünyası Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Sekreteri Serdar Çöp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversitede Güneydoğu Asya'dan gelen çok sayıda öğrenci olduğunu ve ülkeler arasındaki kardeşlik bağlarının artması için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

"Nusantara" kelimesinin Malay dilinin sınırlarını aşarak Asya'da barış ve huzur tesis etme adına sembolik bir öneme sahip olduğunun altını çizen Çöp, "Biz birleştiriciliği önemseyerek bu ismin yaygınlaşmasını istiyoruz. Bölgedeki ülkelerin hem kendileri arasında hem Türkiye'yle ilişkilerinin gelişmesi için birçok etkinlik düzenliyoruz. Güneydoğu Asya bizim için çok önemli bir coğrafya, burada huzurun ve kardeşliğin kalıcı hale gelmesine katkı sunmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

