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Türkiye'deki Malay öğrenciler "Nusantara Festivali"nde kültürlerini tanıttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 17:49 | Son Güncelleme

Türkiye'deki Malay öğrenciler "Nusantara Festivali"nde kültürlerini tanıttı

İSTANBUL (AA) - Türkiye’de öğrenim gören Malay öğrenciler, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Osmanlı Malay Dünyası Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen "Nusantara Festivali"nde kültürlerini tanıttı.

FSMVÜ Haliç Yerleşkesi'nde bu yıl ikincisi düzenlenen festivalde bir araya gelen öğrenciler, eski Cava dilinde "milletlerin bütünü" anlamına gelen, ülkeler ve bölgeler arasındaki kardeşliği sembolize eden "Nusantara" kelimesi altında birleşerek dostluk mesajı verdi.

Bugünkü Endonezya, Malezya, Singapur, Tayland'ın güney kısımları, Brunei, Doğu Timor ve kısmi olarak Papua Yeni Gine'yi kapsayan Malay kültürüne ait müzik, enstrüman, oyunlar, kıyafetler ve yiyeceklerin tanıtıldığı festivalde, renkli görüntüler oluştu.

Osmanlı Malay Dünyası Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Sekreteri Serdar Çöp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversitede Güneydoğu Asya'dan gelen çok sayıda öğrenci olduğunu ve ülkeler arasındaki kardeşlik bağlarının artması için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

"Nusantara" kelimesinin Malay dilinin sınırlarını aşarak Asya'da barış ve huzur tesis etme adına sembolik bir öneme sahip olduğunun altını çizen Çöp, "Biz birleştiriciliği önemseyerek bu ismin yaygınlaşmasını istiyoruz. Bölgedeki ülkelerin hem kendileri arasında hem Türkiye'yle ilişkilerinin gelişmesi için birçok etkinlik düzenliyoruz. Güneydoğu Asya bizim için çok önemli bir coğrafya, burada huzurun ve kardeşliğin kalıcı hale gelmesine katkı sunmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

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dans Endonezya kardeşlik Malay Malezya Müzik Singapur

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