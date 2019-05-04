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Türkiye’deki sokak hayvanlarına sahip çıkacaklar

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 21:37 | Son Güncelleme

Avusturya MMA Federasyonu tarafından 2018 yılında Avusturya’nın en iyi promotörü ve spor okulu yöneticisi seçilen Bülent Sağlam, hayvanlara yapılan eziyetlere dur denilmesi gerektiğini vurguladı.Geçtiğimiz günlerde Adıyaman’da nesli tükenmekte olan ve korunması gereken hayvanlar kategorisinde ‘kırmızı listede’ yer alan “çizgili sırtlanın” çoban köpeklerine parçalatıp öldürülmesinin ardından Avusturya’da yaşayan spor adamı Bülent Sağlam harekete geçti.

Türkiye’deki sokak hayvanlarına sahip çıkacaklar

Avusturya MMA Federasyonu tarafından 2018 yılında Avusturya’nın en iyi promotörü ve spor okulu yöneticisi seçilen Bülent Sağlam, hayvanlara yapılan eziyetlere dur denilmesi gerektiğini vurguladı.
Geçtiğimiz günlerde Adıyaman’da nesli tükenmekte olan ve korunması gereken hayvanlar kategorisinde ‘kırmızı listede’ yer alan “çizgili sırtlanın” çoban köpeklerine parçalatıp öldürülmesinin ardından Avusturya’da yaşayan spor adamı Bülent Sağlam harekete geçti. Sağlam, "Öncelikle bu ihbarı yaparak konuyu ülkemizin gündemine getiren duyarlı Adıyaman halkına teşekkür ederiz. Ülkemizde özellikle doğu bölgelerinde köpek dövüşlerinin yapıldığını ve bunların videolara çekilerek sosyal medya platformlarında paylaşıldığını görüyoruz. Benim de köpeklerim var ve onlar insanlara saldırmayı bilmiyorlar, çünkü ben öğretmedim. Hayvanlar normalde saldırgan değildirler onları yetiştirenlere bağlıdır. İnsanlar hayvanlara sevgi göstermez, hırçın ve vahşi yetiştirirse saldırgan olurlar. Onlar da bizim gibi can taşıyor. Hz. Mevlana’nın bu konu üzerine çok güzel bir sözü vardır: ’Allah der ki; hayvanlar benim sessiz kullarımdır, onlar şimdi zulme susuyorlar ama hesap günü gediğinde konuşacaklardır.’ Köpek üretme işi Avrupa ülkelerinde olduğu gibi profesyonel köpek çiftliklerinde yapılmalı ve burada olduğu gibi uygun sayıda kısırlaştırılmamış dişi köpeğe müsaade edilmeli ki, fabrikasyon üretim olmasın. Zaten başıboş üretimler nedeniyle bunca köpek ortalıkta eziyet çekmektedir. Devlet yetkilileri ve muhtarlıklarca sokaklardaki dişi köpekler belirlenip kısırlaştırılırsa ileride hem sokak hayvanlarına yapılan masraf azalır hem de insanlar daha yapıcı işlere konsantre olabilirler" dedi.
Avustralya’ya Kangal köpekleri götürerek orada yetiştirip, tanıtımını yapan iş adamı Bülent Kol ise, bu konu üzerine Bülent Sağlam ile birlikte Türkiye’de bazı projeler üzerinde çalıştıklarını vurgulayarak, bir dernek kurmanın yanı sıra, çeşitli fikirleri olduğunu ve bunları hayata geçirerek hayvanların yaşam koşullarını iyileştirmek istediklerini belirtti.

Türkiye’deki sokak hayvanlarına sahip çıkacaklar

Türkiye’deki sokak hayvanlarına sahip çıkacaklar

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