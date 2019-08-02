Türkiye'deki TikTok femonenleri anlatıyor: Türkiye’nin filtresiz bir aynası

https://www.youtube.com/watch?v=1FURmgQJYHY&t=1s

Sosyal eğlence platformu TikTok, 75 milyar dolar piyasa değeriyle dünyanın en değerli start-up'ı olan Çin firması ByteDance'e ait.

Türkiye'deki kullanıcı sayısı 28,4 milyon (Şubat 2019); Hindistan ve ABD'den sonra dünyada üçüncü sırada.

Kullanıcıların kendi ürettiği 15 saniyelik videolar paylaştığı, canlı yayınlar açabildiği platform, bir yandan eğlence imkanları sunarken, bir yandan da çocuk istismarının önüne geçmek için yeterli önlemler almadığına dair eleştirilere hedef oluyor.

Bugüne kadar dünyada en hızlı büyüyen sosyal platform olan TikTok'u, fenomen kullanıcıları ve çocuk hakları savunucuları anlatıyor.