HABER

Türkiye'deki TikTok femonenleri anlatıyor: Türkiye’nin filtresiz bir aynası

02.08.2019 01:18 | Son Güncelleme

Son bir sene içinde en fazla büyüyen sosyal eğlence platformu olan TikTok'un Türkiye'de de 28,4 milyon kullanıcısı bulunuyor. BBC Türkçe'den Esra Yalçınalp, platformun Türkiye'deki fenomen kullanıcıları ile konuştu. TikTok uygulaması, çocuk istismarına açık olduğu gerekçesiyle de eleştiriliyor.

Türkiye'deki TikTok femonenleri anlatıyor: Türkiye’nin filtresiz bir aynası

https://www.youtube.com/watch?v=1FURmgQJYHY&t=1s

Sosyal eğlence platformu TikTok, 75 milyar dolar piyasa değeriyle dünyanın en değerli start-up'ı olan Çin firması ByteDance'e ait.

Türkiye'deki kullanıcı sayısı 28,4 milyon (Şubat 2019); Hindistan ve ABD'den sonra dünyada üçüncü sırada.

Kullanıcıların kendi ürettiği 15 saniyelik videolar paylaştığı, canlı yayınlar açabildiği platform, bir yandan eğlence imkanları sunarken, bir yandan da çocuk istismarının önüne geçmek için yeterli önlemler almadığına dair eleştirilere hedef oluyor.

Bugüne kadar dünyada en hızlı büyüyen sosyal platform olan TikTok'u, fenomen kullanıcıları ve çocuk hakları savunucuları anlatıyor.

Doktor bile şaşırdı! Hepsi rahminden çıktıDoktor bile şaşırdı! Hepsi rahminden çıktı
RTÜK internet yönetmeliğini yayınladı, düzenleme ne getiriyor? RTÜK üyeleri ne diyor?RTÜK internet yönetmeliğini yayınladı, düzenleme ne getiriyor? RTÜK üyeleri ne diyor?
Cumhur İttifakı’ndan Yeni Hamle mi Geliyor?Cumhur İttifakı’ndan Yeni Hamle mi Geliyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nur Yerlitaş: Tam bir yıl oldu

Nur Yerlitaş: Tam bir yıl oldu

Bahçeli'den İYİ Partililere sürpriz çağrı

Bahçeli'den İYİ Partililere sürpriz çağrı

Erdoğan imzaladı! Kararlar onaylandı

Erdoğan imzaladı! Kararlar onaylandı

Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin çağrısına yanıt

Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin çağrısına yanıt

İki banka konut kredi faizlerini indirdi

İki banka konut kredi faizlerini indirdi

F-35 krizinin perde arkası ortaya çıktı! İsrail detayı

F-35 krizinin perde arkası ortaya çıktı! İsrail detayı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Pompeo'dan S-400 yaptırımı açıklaması

Pompeo'dan S-400 yaptırımı açıklaması

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

ABD'den bomba iddia: Düşürmüş olabiliriz

ABD'den bomba iddia: Düşürmüş olabiliriz

Katliam! Kadın ve çocuk ayırt etmediler

Katliam! Kadın ve çocuk ayırt etmediler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
F-35 krizinin perde arkası ortaya çıktı! İsrail detayı

F-35 krizinin perde arkası ortaya çıktı! İsrail detayı

İngiltere'de panik! Baraj çökebilir, tahliye başladı

İngiltere'de panik! Baraj çökebilir, tahliye başladı

Yaşama uygun yeni bir gezegen keşfedildi!

Yaşama uygun yeni bir gezegen keşfedildi!

Pakistan'ın pembe tuz tünelleri

Tam 300 kilometre uzunluğunda! Görmek için akın akın geliyorlar

Yemen kana bulandı: 51 kişi öldü

Yemen kana bulandı: 51 kişi öldü

Donald Trump yayımladı! ABD'den Brezilya kararı

Donald Trump yayımladı! ABD'den Brezilya kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.