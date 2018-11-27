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Türkiye'den arabuluculuk zirveleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 11:46 | Son Güncelleme

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İkinci Arabuluculuk Konferansı, 29 Kasım'da, İstanbul Arabuluculuk Konferansı 30 Kasım'da yapılacak

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İkinci Arabuluculuk Konferansı 29 Kasım'da, İstanbul Arabuluculuk Konferansı da 30 Kasım'da düzenlenecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İstanbul'da 29 Kasım'da İİT Üyesi Ülkeler İkinci Arabuluculuk Konferansı'nın ve 30 Kasım'da Beşinci İstanbul Arabuluculuk Konferansı'nın gerçekleştirileceği bildirildi.

İkinci Arabuluculuk Konferansı'na ilişkin yapılan açıklamada, "Türkiye’nin bölgesel örgütlerin ihtilaflarının önlenmesi ve barışçıl çözümü alanındaki kilit rollerinin güçlendirilmesine atfettiği önem çerçevesinde, 29 Kasım 2018 tarihinde İstanbul’da İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Üyesi Ülkeler İkinci Arabuluculuk Konferansı gerçekleştirilecektir. İlki 2017 yılında düzenlenmiş olan İİT Üyesi Ülkeler Arabuluculuk Konferansları, İİT bünyesinde ve üye ülkelerinde arabuluculuk konusunda farkındalık ve kapasite inşasına yönelik girişimlerimizin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Bu yılki Konferans, BM ve AGİT’ten sonra İİT bünyesinde ahiren teşkil ettiğimiz ve eş-başkanlığını yürütmekte olduğumuz Arabuluculuk Dostları Temas Grubu’nun faaliyetlerine de katkı sağlayacaktır." ifadesi kullanıldı.

Beşinci İstanbul Arabuluculuk Konferansı'na ilişkin yapılan açıklamada da "Türkiye’nin ihtilafların önlenmesi ve barışçıl yollardan çözümü için arabuluculuğa atfettiği önem çerçevesinde düzenlenmekte olan İstanbul Arabuluculuk Konferansları’nın beşincisi, 30 Kasım 2018 tarihinde, “Sürdürülebilir Barış İçin Arabuluculuk Uygulamalarının Geliştirilmesi” temasıyla gerçekleştirilecektir. Beşinci İstanbul Arabuluculuk Konferansı, bu yıl da arabuluculuk alanında yerli ve yabancı uzmanları bir araya getirerek, arabuluculuk uygulamalarının geliştirilmesine yönelik bilgi ve tecrübe paylaşımı için uygun bir platform teşkil edecektir." ifadesine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
AGİT arabuluculuk BM İİT

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