Türkiye'den bu yıl da 1 milyar dolar değerinde bir girişim çıkar mı?

Türkiye'de girişimcilik ekosisteminin büyümesi için ise cesur ve küresel düşünen girişimciler ile yatırımcılara ihtiyaç var.

Uzmanlar, 2021'de de en az bir girişimin 1 milyar dolar değerlemeye ulaşmasını bekliyor.

Diğer yandan ABD'li Zynga tarafından 1,8 milyar dolara satın alınan Peak oyun şirketi, geçen yıl Türkiye'nin ilk "unicorn" girişimi oldu.

Dijital girişim platformu StartupMarket'ın CEO'su Serkan Bağçe, yatırım miktarının Avrupa'da 36 milyar dolara, dünyada ise 300 milyar dolara ulaştığına dikkat çekerek bu rakamın yeterli olmadığını aktarıyor.

Ancak Türkiye'de girişimciliği uzun zamandır takip eden isimlere göre bu veri ekonominin büyüklüğüne oranla düşük.

Türkiye'nin girişim ekosistemini inceleyen Startups Watch araştırma şirketi verilerine göre 2020'de 165 girişim 139 milyon dolar yatırım aldı.

2020, Türkiye'de girişimlerin en çok yatırım aldığı yıl oldu.

Insider, Meditopia ve Getir en çok yatırım alan girişimler

Startups Watch kurucusu Serkan Ünsal'a göre 2020'de yatırım miktarının artmasında kurulan fonların sayısının artmasının rolü var.

2020 yılında 10 fon toplamda 270 milyon dolarlık bir kaynak yarattı.

Ünsal, "Büyük ve küresel düşünen girişimciler çoğaldıkça daha yüksek miktarda yatırım arıyorlar, böylece rakam da artıyor" diyor.

Bir yazılım şirketi olan Insider, bir meditasyon uygulaması olan Meditopia ve ürün sipariş uygulaması Getir, 2020'nin en çok yatırım yapılan girişimleri oldu.

Startups Watch'ın raporuna göre bu üç girişimin de ortak özelliği yerel pazarla kalmayıp dünyaya açılmaları.

'Girişimciye ve ekibine yatırım yapılır'

Boğaziçi Üniversitesi'nde girişimcilik dersleri veren öğretim üyesi Dr. Oğuzhan Aygören de, "Yurt dışında büyük değerlemelere sahip şirketler tek bir pazarı hedeflemiyor, daha ilk günden küresel bir vizyonla yola çıkıyorlar" diyor.

Türkiye'de kurulan Getir, Mutlubiev, Armut, Insider ve Faladdin gibi girişimlerin de küresel bir vizyonla yola çıktığı için başarılı olduğunu dile getiren Aygören, "Girişimci çok önemli, öncelikli olarak girişimciye yatırım yapılır. Türkiye'de de başarılı kurucuların sayısı artıyor" diye de ekliyor.