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Türkiye’den Filistin’e destek

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.05.2019 12:25 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı, Filistin’in sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla imzalanan hibe anlaşması çerçevesinde Türkiye tarafından tahsis edilen 10 milyon dolar tutarındaki hibenin 3,5 milyon dolarlık son kısmının Filistin devletine tevdi edildiğini açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Filistin devletinin sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla Türkiye ve Filistin arasında 15 Eylül 2017 tarihinde imzalanan hibe anlaşması çerçevesinde Türkiye tarafından tahsis edilen 10 milyon ABD doları tutarındaki nakdi hibenin 3,5 milyon dolarlık üçüncü ve son bölümü 24 Mayıs 2019 tarihinde Filistin devletine tevdi edilmiştir.

Dışişleri Bakanlığı, Filistin’in sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla imzalanan hibe anlaşması çerçevesinde Türkiye tarafından tahsis edilen 10 milyon dolar tutarındaki hibenin 3,5 milyon dolarlık son kısmının Filistin devletine tevdi edildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Filistin devletinin sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla Türkiye ve Filistin arasında 15 Eylül 2017 tarihinde imzalanan hibe anlaşması çerçevesinde Türkiye tarafından tahsis edilen 10 milyon ABD doları tutarındaki nakdi hibenin 3,5 milyon dolarlık üçüncü ve son bölümü 24 Mayıs 2019 tarihinde Filistin devletine tevdi edilmiştir. Söz konusu taahhüdümüzün yerine getirilmesiyle Filistin devletiyle dayanışma içinde, kardeş Filistin halkının zorlu ekonomik koşullarının Ramazan ayı sırasında hafifletilmesi amaçlanmaktadır. Türkiye, tüm imkanlarıyla Filistin’in refahına katkıda bulunmaya devam edecektir” denildi.

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