HABER
  4. Türkiye'den sınır dışı edilen YTS, Hollanda'da gözaltına alındı

Türkiye'den sınır dışı edilen YTS, Hollanda'da gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2019 01:23 | Son Güncelleme

Türkiye'den sınır dışı edilen YTS, Hollanda'da gözaltına alındı

LAHEY (AA) - Türkiye'den sınır dışı edilen Hollanda uyruklu yabancı terörist savaşçının (YTS) Hollanda'da gözaltına alındığı bildirildi.

Hollanda Savcılığından yapılan yazılı açıklamada, Suriye'den Türkiye'ye geçen ve sınır dışı edilen bir kadın savaşçının cumartesi akşamı Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, 2013 yılında Suriye'ye giden 28 yaşındaki kadının 4 yaşında çocuğu ile birlikte 30 Ekim 2019'da Hollanda'nın Ankara Başkonsolosluğuna başvurduğu ifade edildi.

Kadın ile birlikte seyahat eden çocuğun Çocuk Esirgeme Kurumuna sevk edildiği kaydedildi.

PARTNER60 kişi gece yarısı... Böyle basıldılar!60 kişi gece yarısı... Böyle basıldılar!
Uçan Kale Ankara’dan havalandı!Uçan Kale Ankara’dan havalandı!
Malatya'da iki ailenin kavgası kanlı bitti!Malatya'da iki ailenin kavgası kanlı bitti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
DEAŞ Hollanda Hollanda Savcılığı Sınır Dışı Terör örgütü Türkiye yabancı terörist savaşçıların (YTS)

En Çok Okunan Haberler

Fenomen gelin adayı gecelerde dağıttı! Olay dans...

Fenomen gelin adayı gecelerde dağıttı! Olay dans...

Düğün salonuna 'kumar' operasyonu: 102 gözaltı

Düğün salonuna 'kumar' operasyonu: 102 gözaltı

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

Bakan Selçuk'tan flaş asgari ücret açıklaması

Bakan Selçuk'tan flaş asgari ücret açıklaması

Karamollaoğlu'ndan yerli otomobil açıklaması

Karamollaoğlu'ndan yerli otomobil açıklaması

Bebeğin babası çıkınca cinsel saldırıdan tutuklandı

Bebeğin babası çıkınca cinsel saldırıdan tutuklandı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Somali’ye 20 kişilik sağlık ekibi taşıyan Uçan Kale, Ankara’dan havalandı

Uçan Kale Ankara’dan havalandı!

Malatya'da iki ailenin kavgası kanlı bitti!

Malatya'da iki ailenin kavgası kanlı bitti!

İki otomobil köprü çıkışında kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralı var!

Kafa kafaya çarpıştılar: Çok sayıda yaralı var!

Komiser yardımcısı adayı öğrenci alımı sınavı sonuçları açıklandı

Komiser yardımcısı adayı öğrenci alımı sınavı sonuçları açıklandı

İzmir’de otomobil metrelerce yükseklikteki köprüden uçtu!

İzmir’de otomobil metrelerce yükseklikteki köprüden uçtu!

Hande Yener ve Demet Akalın'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaret!

Hande Yener ve Demet Akalın'dan Erdoğan'a ziyaret!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.