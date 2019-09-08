Türkiye'den Sudan’daki sel felaketi mağdurlarına yardım eli

Türk yardım kuruluşları, ilerleyen günlerde konut ihtiyacı başta olmak üzere çeşitli insani yardımlarda daha bulunacak.

Sel mağduru bin aileye ulaştırılan gıda paketinde, mercimek, un, pirinç, şeker ve yemeklik yağ gibi ihtiyaç malzemeleri bulunuyor.

Türk Kızılay öncülüğündeki Türkiye Diyanet Vakfı, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Hayrat İnsani Yardım Derneği, Beşir Derneği, Deniz Feneri Derneği, AID Uluslararası Doktorlar Derneği ve WEFA Uluslararası İnsani Yardım Vakfı, ağustos ayındaki selde evleri yıkılan ya da büyük hasar gören ailelere gıda paketi dağıttı.

- "Hedefimiz küçük bir Türk köyü kurmak"

Büyükelçi Neziroğlu, yaptığı açıklamada, Türkiye'den ve Sudan'dan sivil toplum kuruluşları (STK) ile selden en fazla zarar gören bölgelerden Ceyli'de incelemede bulunduklarını söyledi.

Bölgede suların yükselmesi sonucu çok sayıda evin yıkıldığını belirten Neziroğlu, "Bu bölgede can kaybı olmadı ama maddi hasar çok fazla. Kızılayımız ve sivil toplum kuruluşlarımızın organize ettiği yardımları dağıttık. İnşallah yardımlar gelmeye devam edecek." dedi.

Neziroğlu, onlarca evin yıkıldığı veya hasar gördüğü bölgede barınma ihtiyacının had safhada olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Sudan'daki iş adamlarımız ve Türkiye'den gelecek yardımlar ile de burada hedefimiz, idealimiz küçük bir Türk köyü kurmak. Bu noktada vatandaşlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın desteğini bekliyoruz. Türkiye'ye karşı çok büyük muhabbet var, dua var. Onun için burada olmamız gerekiyordu. Birkaç gün önce de farklı bir yardım kuruluşumuz güneydeki Beyaz Nil eyaletinde selden zarar gören ailelere yardım etti. İyi günde, kötü günde Sudan halkının yanında olmaya devam edeceğiz."