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Türkiye'den Sudan’daki sel felaketi mağdurlarına yardım eli

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2019 22:40 | Son Güncelleme

Türk Kızılay öncülüğündeki Türk yardım kuruluşları, ülkenin kuzeyinde selin evsiz bıraktığı bin aileye gıda yardımında bulundu

Türk yardım kuruluşları, Sudan'da başkent Hartum'un kuzeyindeki Ceyli bölgesinde geçen ay selin vurduğu halkın ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Türk Kızılay öncülüğündeki Türkiye Diyanet Vakfı, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Hayrat İnsani Yardım Derneği, Beşir Derneği, Deniz Feneri Derneği, AID Uluslararası Doktorlar Derneği ve WEFA Uluslararası İnsani Yardım Vakfı, ağustos ayındaki selde evleri yıkılan ya da büyük hasar gören ailelere gıda paketi dağıttı.

Sel mağduru bin aileye ulaştırılan gıda paketinde, mercimek, un, pirinç, şeker ve yemeklik yağ gibi ihtiyaç malzemeleri bulunuyor.

Türk yardım kuruluşları, ilerleyen günlerde konut ihtiyacı başta olmak üzere çeşitli insani yardımlarda daha bulunacak.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu ve Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, selde evlerin yıkıldığı Ceyli bölgesinde incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı. Halk, Büyükelçi Neziroğlu ve Türk yardım kuruluşu yetkililerine sevgi gösterilerinde bulundu.

- "Hedefimiz küçük bir Türk köyü kurmak"

Büyükelçi Neziroğlu, yaptığı açıklamada, Türkiye'den ve Sudan'dan sivil toplum kuruluşları (STK) ile selden en fazla zarar gören bölgelerden Ceyli'de incelemede bulunduklarını söyledi.

Bölgede suların yükselmesi sonucu çok sayıda evin yıkıldığını belirten Neziroğlu, "Bu bölgede can kaybı olmadı ama maddi hasar çok fazla. Kızılayımız ve sivil toplum kuruluşlarımızın organize ettiği yardımları dağıttık. İnşallah yardımlar gelmeye devam edecek." dedi.

Neziroğlu, onlarca evin yıkıldığı veya hasar gördüğü bölgede barınma ihtiyacının had safhada olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Sudan'daki iş adamlarımız ve Türkiye'den gelecek yardımlar ile de burada hedefimiz, idealimiz küçük bir Türk köyü kurmak. Bu noktada vatandaşlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın desteğini bekliyoruz. Türkiye'ye karşı çok büyük muhabbet var, dua var. Onun için burada olmamız gerekiyordu. Birkaç gün önce de farklı bir yardım kuruluşumuz güneydeki Beyaz Nil eyaletinde selden zarar gören ailelere yardım etti. İyi günde, kötü günde Sudan halkının yanında olmaya devam edeceğiz."

- "Türk halkına inancımız tam"

Türk Kızılay Genel Müdürü Altan da yaşanan sıkıntıyı ve zararı yerinde tespit ettiklerini dile getirerek, "9 kuruluşumuzla yardım faaliyeti yapıyoruz. Peşinden de burada imar çalışmaları gerçekleştireceğiz. Türkiye'deki bağışçılarımızın Sudan halkının yanında yer alacağını, destek olacağını biliyoruz. Onlara bu yaşananları göstereceğiz. İnşallah yıkılan evleri, okulları, camileri tamir ettirecekler. Türk halkına inancımız, güvenimiz tam." ifadelerini kullandı.

Sudan, ağustos başında şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyor.

Temeli bulunmayan ve neredeyse tamamen topraktan yapılan binalar, yağmur ve sel sonucu yıkılıyor. Ülkenin tamamında etkili olan sellerde şu ana kadar 70'in üzerinde Sudanlı hayatını kaybetti, onlarcası yaralandı.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinin (OCHA) raporuna göre, sel felaketinden 15 eyalette 245 bin 700 kişi etkilendi, 32 bin 851 bina yıkıldı ve 16 bin 284 binada hasar oluştu.

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Anahtar Kelimeler:
sel Sudan Türk Kızılay

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