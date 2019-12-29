Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Ulueren, Calabar Festivali'ne katıldı

CALABAR (AA) - Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Melih Ulueren, Nijerya'da Türkiye'ye yönelik olumlu bir algı olduğunu söyledi.

Nijerya'nın Cross River eyaletinde düzenlenen Calabar festivaline katılan Büyükelçi Ulueren, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Büyükelçi Ulueren, "Nijerya'da Türkiye'ye yönelik olumlu bir bakış var. Türk Hava Yolları'nın 6 ay önce Port Harcourt bölgesine sefer başlatması ve folklor ekibimizin Calabar Festivali'ne katılması Türkiye'ye yönelik olumlu algıyı arttırdı." dedi.

Ulueren, eyalet valisi başta olmak üzere Nijeryalıların folklor ekibini çok beğendiğini söyledi.

Calabar Festivali'ne, Büyükelçi Ulueren'in eşi Türkiye'nin Akra Büyükelçisi Özlem Ergün Ulueren de katıldı.

Nijerya'nın Gine Körfezi kıyılarında bulunan Cross River eyaletinde organize edilen Calabar Festivali, Afrika'nın en büyük sokak festivali olarak biliniyor. 26 Aralık'ta başlayan ve "İnsanlık" temasıyla düzenlenen festival 30 Aralık'ta sona erecek.

