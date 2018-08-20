HABER

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Yıldız'ın Kerkük temasları

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 17:25 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Yıldız'ın Kerkük temasları

KERKÜK (AA) - Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Irak'taki Türkmenlerin güvenliğinin kendileri için önem arz ettiğini belirtti.

Yıldız, Kerkük temasları çerçevesinde, Irak Türkmen Cephesi (ITC) Genel merkezini ziyaret ederek, burada ITC Genel Başkanı Erşet Salihi ve Başkan Yardımcısı Hasan Turan tarafından karşılandı.

Türkmenlerin durumunu yakından takip ettiklerini belirten Yıldız, Kerkük başta olmak üzere Türkmenlerin yaşadığı bölgelere özel ilgi ve önem verdiklerini söyledi.

Yıldız, Irak'taki Türkmenlerin güvenliğini önemsediklerini vurgulayarak, Türkiye Cumhuriyeti, her zaman olduğu gibi Türkmenlerin yanında olduğunu ifade etti.

Büyükelçi Yıldız, ziyareti kapmasında kentte bir dizi temaslar yapması ve bayramı namazını da Kerkük'te kılması bekleniyor.

PARTNERTam 40 metre boyunda! Ziyaretçiler akın ediyorTam 40 metre boyunda! Ziyaretçiler akın ediyor
Avcılar'da 4 katlı binada yangın (1)Avcılar'da 4 katlı binada yangın (1)
İstanbul'da korkutan yangın!İstanbul'da korkutan yangın!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ITC Kerkük Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Barlas: ABD bir ülkeyle savaşmaya karar verdiğinde eşcinsel bombası atmayı planlar!

Mehmet Barlas: ABD bir ülkeyle savaşmaya karar verdiğinde eşcinsel bombası atmayı planlar!

AK Parti'den Hamza Dağ'ın 'Abdullah Gül haindir' sözlerine ilk yorum

AK Parti'den Hamza Dağ'ın 'Abdullah Gül haindir' sözlerine ilk yorum

Defne Samyeli'nin foyası ortaya çıktı

Defne Samyeli'nin foyası ortaya çıktı

Son dakika! Merkez Bankası'ndan Katar ile imzalanan anlaşmayla ilgili açıklama

Son dakika! Merkez Bankası'ndan Katar ile imzalanan anlaşmayla ilgili açıklama

ABD Büyükelçiliğine silahlı saldırı!

ABD Büyükelçiliğine silahlı saldırı!

ABD'li Rahip Andrew Craig Brunson ile ilgili gündem yaratacak iddia!

ABD'li Rahip Andrew Craig Brunson ile ilgili gündem yaratacak iddia!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara'daki saldırıyla ilgili gözaltı

Ankara'daki saldırıyla ilgili gözaltı

Acı bilanço! Yollar kan gölüne döndü!

Acı bilanço! Yollar kan gölüne döndü!

İstanbul'da korkutan yangın!

İstanbul'da korkutan yangın!

Uşak’ta feci kaza: 9 yaralı

Uşak’ta feci kaza: 9 yaralı

Kocaeli Tarım ve Orman Müdürü İlhan Özel feci şekilde can verdi

Kocaeli Tarım ve Orman Müdürü İlhan Özel feci şekilde can verdi

Kurban Bayramı namazı saat kaçta? İşte diyanete göre il il bayram namazı vakitleri

Kurban Bayramı namazı saat kaçta? İşte diyanete göre il il bayram namazı vakitleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.